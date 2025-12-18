Наполи и Милан дават старт на битката за Суперкупата на Италия

Наполи и Милан ще се изправят един срещу друг в първия мач от 1/2-финалите за Суперкупата на Италия на 18 декември 2025 г. Двубоят ще започне в 21:00 часа на стадион "Ал-Авал Парк". Главен съдия на срещата ще бъде Лука Дзуферли, който ще има отговорната задача да ръководи този престижен сблъсък между два от най-големите италиански отбори.

И тази година турнирът ще се проведе в новия формат с четири отбора, като освен Наполи и Милан, в спора за трофея ще влязат и Интер и Болоня. За разочарование на тифозите, и този път турнирът ще се проведе в Саудитска Арабия.

Наполи идва с непостоянна форма, записвайки две победи, едно равенство и две загуби в последните си пет мача. Неаполитанците претърпяха поражение с 0:1 от Удинезе (на 14.12.2025) в Серия "А", предхождано от още една загуба с 0:2 срещу Бенфика (на 10.12.2025) в Шампионската лига. Преди това обаче, те постигнаха важна победа с 2:1 срещу Ювентус (на 07.12.2025), завършиха наравно 1:1 и победиха с дузпи Каляри (на 03.12.2025) в Купата на Италия и победиха Рома като гост с 1:0 (на 30.11.2025).

Милан, от своя страна, показва по-добра форма с три победи, едно равенство и една загуба. "Росонерите" завършиха 2:2 със Сасуоло (на 14.12.2025), преди това победиха Торино с 3:2 (на 08.12.2025), загубиха от Лацио с 0:1 в Купата на Италия (на 04.12.2025), но преди това победиха същия отбор с 1:0 в Серия "А" (на 29.11.2025) и постигнаха престижна победа с 1:0 срещу градския си съперник Интер (на 23.11.2025).

В последните пет сблъсъка между двата отбора се наблюдава равновесие, като всеки от тях има по две победи и един мач е завършил наравно. Най-скорошната среща се състоя на 28 септември 2025 г. в Серия "А", когато Милан победи Наполи с 2:1. Преди това, на 30 март 2025 г., Наполи постигна същия резултат - 2:1. На 29 октомври 2024 г. неаполитанците записаха убедителна победа с 2:0 като гост на Милан. В по-ранен двубой от 11 февруари 2024 г. Милан спечели с минималното 1:0, а на 29 октомври 2023 г. двата отбора не успяха да определят победител, завършвайки 2:2.

Антонио Конте има доста повече проблеми с липсващи играчи в състава си. Той не може да разчита на ключови фигури като Кевин де Бройне, Алекс Мерет, Били Гилмор, Франк-Андре Замбо Ангиса, Ромелу Лукаку и Жуан Жезус, които лекуват различни контузии.

В Милан ситуацията е доста по-добра в това отношение, като единственият играч в лазарета е младият Шевейо Балентиен. Рафа Леао остава под въпрос, но иначе Масимилиано Алегри може да разчита на всичко най-добро, с което разполага.

Снимки: Gettyimages