Съдия, навличал си гнева и на Реал, и на Барселона, ще ръководи Ел Класико

Кралската испанска футболна федерация обяви днес, че реферът Сесар Сото Градо ще ръководи утрешното голямо дерби между Реал Мадрид и Барселона, което ще се играе на "Бернабеу“. Главен отговорник за ВАР пък ще бъде Хавиер Иглесиас.

Сото Градо e един от елитните испански международни съдии, като през годините е търпял сериозни критики за решенията си и от двата гранда на испанския футбол. Любопитното в случая е, че именно под негово ръководство дойде последната победа на Реал Мадрид в дербито - с 3:2 в Ла Лига през април 2024 г. Тогава от Барселона имаха сериозни претенции към неговото съдийство - най-вече заради отсъдената дузпа в полза на "лос бланкос" за нарушението на Пау Кубарси срещу Лукас Васкес, както и заради съмненията дали топката не влезе с целия си обем във вратата на Реал след удар на Ламин Ямал.

Огромни претенции след срещата към съдийството имаше тогавашният наставник на каталунците Чави Ернандес, както и доста от футболистите на тима.

Спорните ситуации в Ел Класико, които разгневиха Барселона

Реферът е нападан редовно и от Реал Мадрид ТВ. Сериозни претенции към Сото Градо имаше по време на дербито с Атлетико Мадрид на "Бернабеу" през миналия сезон, завършило 1:1, заради спорната дузпа, дадена за “дюшекчиите” след намеса на ВАР за нарушение на Орелиан Чуамени срещу Самуел Лино.

🚨 El Clasico referee Cesar Soto Grado has given more RED cards to Real Madrid than to ANY other club in his entire career.

Освен това клубната телевизия на Реал припомня, че именно Сото Градо ръководи един от нажежените напоследък сблъсъци с Валенсия на "Местайя". Той се проведе през миналия сезон и тогава реферът показа директен червен картон на Винисиус Жуниор за удар без топка, но Кралския клуб все пак направи пълен обрат и спечели с 2:1. От Реал Мадрид ТВ смятат, че изгонването на Вини Жуниор е било незаслужено, че голът на съперника е бил нередовен заради нарушение срещу Родриго преди него, че не е била дадена дузпа за фал срещу Винисиус, както и че редовно попадение на Килиан Мбапе не е било зачетено.