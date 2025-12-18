Суперкомпютър изчисли новия шампион на Купата на африканските нации

Надпреварата за Купата на африканските нации през 2025 г. е напът да започне, като 24 държави ще се борят за званието „най-добър отбор на континента“. Турнирът ще се проведе между 21 декември и 18 януари 2026 г. Играчите вече се отправят към страната домакин Мароко тази седмица. Междувременно суперкомпютърът на Opta вече прогнозира кой ще спечели турнира, като според него именно домакинът Мароко е с най-големи шансове.

Кот д'Ивоар е настоящият шампион. Според Opta обаче „слоновете“ имат едва 6,7% шанс да защитят титлата си.

Мароко е категоричният фаворит на суперкомпютъра с 19,1% шанс да спечели турнира у дома. Според прогнозите вторият фаворит е Египет с 12,4% шанс за слава. Сенегал е плътно зад тях с 12,3%, докато Алжир също не изостава много, като Opta им дава 12% шанс да станат шампиони на Африка.

Турнирът ще промени сериозно ситуацията в много от европейските първенства, тъй като някои водещи отбори ще останат без звездите си за дълъг период от време. Ще видим как това ще се отрази на тяхното представяне и ще успеят ли да се справят с тази трудна ситуация.