Окончателно: Барселона без Ханзи Флик срещу Реал Мадрид

Наставникът на Барселона Ханзи Флик със сигурност няма да води тима си от пейката в дербито срещу Реал Мадрид в неделя, след като и Спортният административен съд (TAD) отхвърли жалбата срещу червения му картон от предишния мач срещу Жирона. Треньорът беше санкциониран за два жълти картона за невъздържано поведение спрямо рефера.
Първо шампионите се опитаха да издействат отмяна на наказанието от Дисциплинарната комисия, но това не им се получи. После те минаха към варианта с обжалването преди TAD, но и тук решението на рефера на терена остана в действие.
Така на “Бернабеу” отборът ще бъде воден от асистента на Флик Маркус Зорг. В същото време германският наставник ще наблюдава срещата от друга зона на стадиона, поддържайки постоянна комуникация със своя щаб, твърди “Мундо Депортиво”.