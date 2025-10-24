Колко струва един мач на "Бернабеу" и какво печели Реал Мадрид

Реал Мадрид похарчи цяло състояние за новия “Сантиаго Бернабеу“. Ултрамодерната арена погълна 1,347 милиарда евро през седемте години от одобрението на проекта, включително 184-те милиона, инвестирани през последния сезон за намаляване на шума. Сега обаче клубът от Мадрид извлича пълна финансова полза, генерирайки огромни приходи от домакинските си мачове.

Новият “Бернабеу“ отчита отлични икономически резултати. Влиянието, което арената, изглеждаща като НЛО, оказва върху феновете на Реал Мадрид, е изключително. Но също така и върху туристите, които идват в Мадрид, за да я посетят на пълна обиколка (струва 36 евро) или дори да присъстват на мачове на отбора на Чаби Алонсо.

Търсенето на билети достигна рекордни нива, а намирането на входен талон през уебсайта на клуба е голямо предизвикателство. Според анализ, направен в подкаста Suop, Реал Мадрид харчи един милион евро само за охранители, сервитьори, техници, почистващ персонал и асистенти в дните, когато организира домакински мачове.

Към тази сума трябва да се добавят разходите за инфраструктура и енергия, които възлизат на около 100 000 евро. Освен тези пари, се изчислява, че още 1,3 милиона евро се разпределят за амортизация и поддръжка на основните ремонти, извършени на стадиона.

Общата сума достига 2,4 милиона евро на двубой! Но Реал Мадрид лесно компенсира тези разходи. Според същия източник, всяка домакинска среща генерира приходи от 7 милиона евро, така че нетната печалба е 4,6 милиона евро в деня на мач на „Сантяго Бернабеу“.

Новата арена има впечатляващ футуристичен вид, предлагайки зрелищна акустична система и 360-градусов LED екран, който е основната атракция. Така зрителите по трибуните получават уникално изживяване.

Ръководството на Реал Мадрид обяви, че проектът предвижда и осветление на външната фасада. Тестовете са в ход и запалянковците на Реал Мадрид ще могат да виждат головете на любимия си отбор по време на мачовете!

