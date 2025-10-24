Иван Саморано: През миналия сезон беше само Мбапе, а сега вече Реал Мадрид има и други като него

Бившият голаджия на Реал Мадрид Иван Саморано (101 гола за клуба) анализира предстоящия сблъсък с Барселона и старта на сезона на двата отбора. Чилиецът влезе завинаги в историята на Ел Класико със своите три гола във вратата на Барселона при незабравимото 5:0 на „Бернабеу“ през 1995 г. (в този мач Христо Стоичков получава червен картон - б.р.). Сега, като коментатор на Шампионската лига за DAZN USA, той си спомня за онзи подвиг и коментира актуалната форма преди мача, който ще накара футболния свят да гледа към Ла Лига.

Как виждате началото на сезона?

Вече се забелязват отборите, които вероятно ще бъдат най-силни през сезона и в Шампионската лига. Винаги говорим за ПСЖ, Реал Мадрид, Барселона, Интер... Това са тимовете, които през миналата година и в историята са доказали, че са конкурентоспособни. Те полагат усилия да поддържат нивото си и да бъдат в топ форма.

Реал Мадрид стреми ли се към всичко?

Разбира се. Реал Мадрид винаги се опитва да установи силна връзка с Шампионската лига и Ла Лига. Тази година го виждаме като солиден, конкурентен отбор, който има и специален плюс, защото Мбапе е по-добър от всякога. Когато си в добра физическа и футболна форма, това се отразява на резултатите. Виждам Реал Мадрид много добре, наистина.

Победата срещу Ювентус помага ли за по-добър подход към Ел Класико?

Шампионската лига може да бъде важна за това, което предстои, а то е много. Може би Ювентус в момента не е отборът, който всички очакват, но той се справя много добре с високите стандарти на най-добрите състезания. Това е отборът, който е губил най-много финали за Купата на европейските шампиони. Винаги е бил там.

Харесва ли ви работата на Чаби Алонсо?

Неговото въздействие е силно свързано с успешния цикъл на Анчелоти. Очакваше се той да продължи линията отпреди – да имаме печеливш отбор, но виждаме също, че той е треньор в процес на развитие, който вече спечели титлата в Германия. Той е наставник със стил и много подчертана философия. Неговият характер, личност, устрем и нагласа да поема инициативата в играта и да решава някои неща са много позитивни. На футболно ниво той все още може да расте и да се развива. Някои играчи са в най-добрата си форма, но други като Белингам, вероятно заради контузията му, все още не са. Когато видим тези играчи в пълния им блясък, ще видим истинския Реал, на който Чаби ще наложи своя стил.

От номер 9 за номер 9 - как оценявате представянето на Мбапе?

О, невероятно! Спомнете си, че миналата година казвахме, че е пристигнал в Реал на забавен каданс, а вкара 40 гола! Още тогава показа, че е различен играч. Сега той е най-решаващият футболист, способен да реши изхода на мач във всеки един момент. В Ла Лига и в Шампионската лига головете, които бележи, отговарят на тази огромна способност. В първите мачове изглеждаше, че сам решава всичко и че останалите не го подкрепят, но днес Реал Мадрид е в добра форма и това го прави още по-силен.

Има много и добри играчи. Винисиус се възстановява; Арда е специален, защото носи класа на позиция, на каквато преди не играеше, и докато топката е в него, нещо може да се случи; Мастантуоно е на 18 години, знаем това, но показва характер, индивидуалност и страхотен начин на работа; а Родриго, всеки път когато влезе, прави интересни неща. Вече не е само Мбапе, сега Реал Мадрид има много повече алтернативи.

Как се преживява Ел Класико насред ключови срещи от Шампионската лига?

Когато играеш в Реал Мадрид, трябва да мислиш за всичко. Намираш се в най-важния клуб в света и главата ти работи на 200%. Много пъти ми се е случвало да играя важни двубои в Шампионската лига, а след това да имам дерби или класико в събота или неделя. В Реал не спираш – излизаш от една битка и влизаш в друга. Трябва да си подготвен. Това не свършва до самия край.

🇨🇱🔝 A exactos 30 años del día en que Iván Zamorano destrozó al Barcelona.



Bam Bam jugó uno de sus mejores partidos en su carrera al marcar un hattrick en el clásico español. pic.twitter.com/yqTtUbRRSz — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) January 7, 2025

Какво си спомняте от онова историческо Ел Класико с три ваши гола и краен резултат 5:0?

То не е само в сърцето ми, но и хората ми го напомнят постоянно. Когато наближи Ел Класико, всички ми говорят за онова 5:0. Беше магическо. Едно от най-специалните неща, които съм правил в кариерата си. Не е лесно да вкарваш голове в Ел Класико. Аз вкарах три и участвах и в петте, защото при четвъртия гол мой удар срещна гредата, след което Луис Енрике вкара, а при последния подадох на Амависка. Усещанията от онази нощ ще са с мен до смъртта. На всеки ъгъл, във всеки момент, феновете на Реал ти го напомнят. Гордост е да си част от историята на отбора.

Ще видим ли някога финал в Шампионската лига между Реал Мадрид и Барселона?

Възможно е. Всеки сезон отборите имат различни пътища за извървяване и досега не се е случило. Но в някакъв момент животът ще ни подари финал в Шампионската лига между Реал Мадрид и Барселона. Футболът го заслужава. Това би било върховният израз на този турнир. Със сигурност ще го видим, особено сега, когато има известни прилики между двата отбора, защото Барса има Ламин, а Мадрид – Мбапе. Този финал би бил изключителен.

