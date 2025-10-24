Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Иван Саморано: През миналия сезон беше само Мбапе, а сега вече Реал Мадрид има и други като него

Иван Саморано: През миналия сезон беше само Мбапе, а сега вече Реал Мадрид има и други като него

  • 24 окт 2025 | 19:10
  • 5423
  • 0
Иван Саморано: През миналия сезон беше само Мбапе, а сега вече Реал Мадрид има и други като него

Бившият голаджия на Реал Мадрид Иван Саморано (101 гола за клуба) анализира предстоящия сблъсък с Барселона и старта на сезона на двата отбора. Чилиецът влезе завинаги в историята на Ел Класико със своите три гола във вратата на Барселона при незабравимото 5:0 на „Бернабеу“ през 1995 г. (в този мач Христо Стоичков получава червен картон - б.р.). Сега, като коментатор на Шампионската лига за DAZN USA, той си спомня за онзи подвиг и коментира актуалната форма преди мача, който ще накара футболния свят да гледа към Ла Лига.

Как виждате началото на сезона?
Вече се забелязват отборите, които вероятно ще бъдат най-силни през сезона и в Шампионската лига. Винаги говорим за ПСЖ, Реал Мадрид, Барселона, Интер... Това са тимовете, които през миналата година и в историята са доказали, че са конкурентоспособни. Те полагат усилия да поддържат нивото си и да бъдат в топ форма.

Реал Мадрид стреми ли се към всичко?
Разбира се. Реал Мадрид винаги се опитва да установи силна връзка с Шампионската лига и Ла Лига. Тази година го виждаме като солиден, конкурентен отбор, който има и специален плюс, защото Мбапе е по-добър от всякога. Когато си в добра физическа и футболна форма, това се отразява на резултатите. Виждам Реал Мадрид много добре, наистина.

Победата срещу Ювентус помага ли за по-добър подход към Ел Класико?
Шампионската лига може да бъде важна за това, което предстои, а то е много. Може би Ювентус в момента не е отборът, който всички очакват, но той се справя много добре с високите стандарти на най-добрите състезания. Това е отборът, който е губил най-много финали за Купата на европейските шампиони. Винаги е бил там.

ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди мача между Реал Мадрид и Барселона
ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди мача между Реал Мадрид и Барселона

Харесва ли ви работата на Чаби Алонсо?
Неговото въздействие е силно свързано с успешния цикъл на Анчелоти. Очакваше се той да продължи линията отпреди – да имаме печеливш отбор, но виждаме също, че той е треньор в процес на развитие, който вече спечели титлата в Германия. Той е наставник със стил и много подчертана философия. Неговият характер, личност, устрем и нагласа да поема инициативата в играта и да решава някои неща са много позитивни. На футболно ниво той все още може да расте и да се развива. Някои играчи са в най-добрата си форма, но други като Белингам, вероятно заради контузията му, все още не са. Когато видим тези играчи в пълния им блясък, ще видим истинския Реал, на който Чаби ще наложи своя стил.

От номер 9 за номер 9 - как оценявате представянето на Мбапе?
О, невероятно! Спомнете си, че миналата година казвахме, че е пристигнал в Реал на забавен каданс, а вкара 40 гола! Още тогава показа, че е различен играч. Сега той е най-решаващият футболист, способен да реши изхода на мач във всеки един момент. В Ла Лига и в Шампионската лига головете, които бележи, отговарят на тази огромна способност. В първите мачове изглеждаше, че сам решава всичко и че останалите не го подкрепят, но днес Реал Мадрид е в добра форма и това го прави още по-силен.

Има много и добри играчи. Винисиус се възстановява; Арда е специален, защото носи класа на позиция, на каквато преди не играеше, и докато топката е в него, нещо може да се случи; Мастантуоно е на 18 години, знаем това, но показва характер, индивидуалност и страхотен начин на работа; а Родриго, всеки път когато влезе, прави интересни неща. Вече не е само Мбапе, сега Реал Мадрид има много повече алтернативи.

Как се преживява Ел Класико насред ключови срещи от Шампионската лига?
Когато играеш в Реал Мадрид, трябва да мислиш за всичко. Намираш се в най-важния клуб в света и главата ти работи на 200%. Много пъти ми се е случвало да играя важни двубои в Шампионската лига, а след това да имам дерби или класико в събота или неделя. В Реал не спираш – излизаш от една битка и влизаш в друга. Трябва да си подготвен. Това не свършва до самия край.

Какво си спомняте от онова историческо Ел Класико с три ваши гола и краен резултат 5:0?
То не е само в сърцето ми, но и хората ми го напомнят постоянно. Когато наближи Ел Класико, всички ми говорят за онова 5:0. Беше магическо. Едно от най-специалните неща, които съм правил в кариерата си. Не е лесно да вкарваш голове в Ел Класико. Аз вкарах три и участвах и в петте, защото при четвъртия гол мой удар срещна гредата, след което Луис Енрике вкара, а при последния подадох на Амависка. Усещанията от онази нощ ще са с мен до смъртта. На всеки ъгъл, във всеки момент, феновете на Реал ти го напомнят. Гордост е да си част от историята на отбора.

Ще видим ли някога финал в Шампионската лига между Реал Мадрид и Барселона?
Възможно е. Всеки сезон отборите имат различни пътища за извървяване и досега не се е случило. Но в някакъв момент животът ще ни подари финал в Шампионската лига между Реал Мадрид и Барселона. Футболът го заслужава. Това би било върховният израз на този турнир. Със сигурност ще го видим, особено сега, когато има известни прилики между двата отбора, защото Барса има Ламин, а Мадрид – Мбапе. Този финал би бил изключителен.

С Ел Класико може да спечелите чисто нов телевизор
С Ел Класико може да спечелите чисто нов телевизор
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Сензация във втория полуфинал на Копа Либертадорес

Сензация във втория полуфинал на Копа Либертадорес

  • 24 окт 2025 | 16:06
  • 1426
  • 0
Ден от живота на професионалния футболист: Холанд разкрива тайни от ежедневието си

Ден от живота на професионалния футболист: Холанд разкрива тайни от ежедневието си

  • 24 окт 2025 | 16:02
  • 1209
  • 0
Киву за дербито срещу Наполи: Залогът е голям, но пък и е едва осми кръг

Киву за дербито срещу Наполи: Залогът е голям, но пък и е едва осми кръг

  • 24 окт 2025 | 15:47
  • 1939
  • 0
Гуардиола засипа с похвали Астън Вила и Емери, отказа да отпише Ливърпул от битката за титлата

Гуардиола засипа с похвали Астън Вила и Емери, отказа да отпише Ливърпул от битката за титлата

  • 24 окт 2025 | 15:23
  • 1599
  • 1
"Моят отбор": Феноменът Холанд е в супер серия, Салах има нужда от събуждане

"Моят отбор": Феноменът Холанд е в супер серия, Салах има нужда от събуждане

  • 24 окт 2025 | 15:02
  • 980
  • 0
Киеза бе избран за най-добър в Ливърпул за септември

Киеза бе избран за най-добър в Ливърпул за септември

  • 24 окт 2025 | 14:51
  • 1435
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (София) 0:1 Локомотив (Пловдив), Лукас Риян се разписа

Локомотив (София) 0:1 Локомотив (Пловдив), Лукас Риян се разписа

  • 24 окт 2025 | 19:59
  • 3749
  • 3
Дядо, внуче и португалец посякоха Ботев (Пловдив) на "Коритото"

Дядо, внуче и португалец посякоха Ботев (Пловдив) на "Коритото"

  • 24 окт 2025 | 19:18
  • 22915
  • 24
Втора лига на живо: "драконите" ухапаха отново "шоколадите" - вече е 3:0

Втора лига на живо: "драконите" ухапаха отново "шоколадите" - вече е 3:0

  • 24 окт 2025 | 19:40
  • 19475
  • 2
Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

Вратарска грешка лиши Арда от трите точки в Монтана

  • 24 окт 2025 | 16:54
  • 23609
  • 8
Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

Хулио Веласкес: Добруджа имаше шанс да бие ЦСКА, няма да е лесен мачът

  • 24 окт 2025 | 15:43
  • 10008
  • 8
Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

  • 24 окт 2025 | 10:00
  • 13946
  • 23