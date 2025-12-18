Какво ще отреди жребият за 1/4-финалите за Купата на България?

Днес ще станат ясни четвъртфиналните двойки за Sesame Купа на България. Жребият ще се състои от 11:30 часа в Амфитеатралната зала на Национална футболна база Бояна и ще бъде предаван на живо в Sportal.bg.

За този етап на турнира се класираха Левски, Арда, ЦСКА 1948, Ботев (Пловдив), ЦСКА, Ботев (Враца), Локомотив (Пловдив) и Лудогорец. Жребият е пълен, като всички осем отбора попадат в една урна.

Ето всички четвъртфиналисти за Купата

Победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5. Домакин е отборът, изтеглен първи в двойката. От този етап за мачовете ще функционира системата ВАР.

Двубоите от четвъртфиналите ще се играят в периода 10-12 февруари 2026.