Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Sesame Купа на България
  3. Какво ще отреди жребият за 1/4-финалите за Купата на България?

Какво ще отреди жребият за 1/4-финалите за Купата на България?

  • 18 дек 2025 | 06:45
  • 980
  • 0
Какво ще отреди жребият за 1/4-финалите за Купата на България?

Днес ще станат ясни четвъртфиналните двойки за Sesame Купа на България. Жребият ще се състои от 11:30 часа в Амфитеатралната зала на Национална футболна база Бояна и ще бъде предаван на живо в Sportal.bg.

За този етап на турнира се класираха ЛевскиАрдаЦСКА 1948Ботев (Пловдив)ЦСКАБотев (Враца)Локомотив (Пловдив) и Лудогорец. Жребият е пълен, като всички осем отбора попадат в една урна.

Ето всички четвъртфиналисти за Купата
Ето всички четвъртфиналисти за Купата

Победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5. Домакин е отборът, изтеглен първи в двойката. От този етап за мачовете ще функционира системата ВАР.

Двубоите от четвъртфиналите ще се играят в периода 10-12 февруари 2026.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Душан Косич: Локомотив се превърна в мой втори дом

Душан Косич: Локомотив се превърна в мой втори дом

  • 17 дек 2025 | 20:05
  • 747
  • 2
Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

  • 17 дек 2025 | 19:24
  • 33745
  • 23
Готова е програмата на Локо II (Пловдив)

Готова е програмата на Локо II (Пловдив)

  • 17 дек 2025 | 19:03
  • 513
  • 0
Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

  • 17 дек 2025 | 18:57
  • 11653
  • 15
Във Фратрия II уточниха всичко

Във Фратрия II уточниха всичко

  • 17 дек 2025 | 18:52
  • 679
  • 0
Пет контроли за дубъла на Спартак (Варна)

Пет контроли за дубъла на Спартак (Варна)

  • 17 дек 2025 | 18:49
  • 742
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Последният кръг в Лигата на конференциите обещава много напрежение и зрелищни сблъсъци

Последният кръг в Лигата на конференциите обещава много напрежение и зрелищни сблъсъци

  • 18 дек 2025 | 07:01
  • 123
  • 0
Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

  • 17 дек 2025 | 21:15
  • 20213
  • 68
Пари Сен Жермен с шести трофей за годината

Пари Сен Жермен с шести трофей за годината

  • 17 дек 2025 | 21:49
  • 35409
  • 45
Шестата поредна победа изстреля Манчестър Сити на полуфинал

Шестата поредна победа изстреля Манчестър Сити на полуфинал

  • 17 дек 2025 | 23:22
  • 17400
  • 8
Реал Мадрид си поигра с огъня, но продължава за Купата на краля

Реал Мадрид си поигра с огъня, но продължава за Купата на краля

  • 17 дек 2025 | 23:59
  • 12890
  • 64