Роналд Араухо: Винисиус те кара да показваш най-доброто

Очаква се защитникът на Барселона Роналд Араухо да бъде титуляр в неделното Ел Класико на „Сантиаго Бернабеу“. Уругвайският национал, който е един от капитаните, вярва, че каталунският тим е способен отново да спечели сблъсъка, въпреки че прогнозира оспорван и труден мач срещу Реал Мадрид. Припомняме, че „блаугранас“ спечелиха и четирите срещи през миналия сезон. В последните часове Араухо говори пред клубните канали на Барселона и други медии, като не пропусна да похвали Винисиус Жуниор.

“Реал Мадрид е страхотен отбор, с играчи с много високо качество - започна Араухо. - Винисиус пък е зрелищен играч и винаги, когато сме се изправяли един срещу друг, всичко е било много професионално. Той те кара да покажеш най-доброто от себе си. Великите играчи правят точно това. В тези дуели той извлича най-доброто от всеки. Аз обожавам играчи като Жуниор, които са дръзки и обичат да влизат в единоборства. А какво се говори извън терена за него… лично аз не обръщам голямо внимание. Важното е какво прави на игрището и да играе футбол.“

“Ел Класико ще бъде тежък мач - продължи бранителят. - Това е красив и важен двубой и затова винаги има такова напрежение. То създава мотивация. Но смятам, че в последните дербита, на които се насладихме, нещата се получиха добре и точно това трябва да направим отново. Във форма сме имаме конкурентен състав и притежаваме нужните качества и условия, за да спечелим.

Ламин Ямал е голям професионалист. Тренира добре и това, което прави в мачовете, го прави и на тренировки. Тича, влага се... Има много дебати извън терена, но най-важното е какво прави на игрището, когато тренира и когато играе. Аз го виждам много добре. Ламин е млад и е под голямо напрежение, защото е един от най-добрите играчи в света. Той е зрелищен футболист и човек.

Фермин Лопес също е невероятен, като има усет към гола... Истината е, че е много важен за нас и се радваме, че остана в отбора."

