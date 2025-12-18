Последният кръг в Лигата на конференциите обещава много напрежение и зрелищни сблъсъци

Днес ще се изиграе последният 6-и кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Предстои изключително важна вечер за много от отборите, които ще се борят със зъби и нокти да намерят място, както в топ 8, което дава право на директно участие на 1/8-финалите, така и в топ 24, което пък осигурява участие в плейофния кръг. Така че ще следим синтерес какво ще се случи.

И в двата случая има много неясноти и единствено лидерът в класирането Страсбург може да играе без напрежение, тъй като вече е си осигури мястото в топ 8. По-надолу обаче ще бъде изкючително напрегнато.

В доста добра позиция е и отборът на Шахтьор (Донецк), който има 12 точки и домакинства на Риека. На практика и украинците много трудно могат да изпаднат от топ 8, независимо от резултата в този мач. За да бъдат спокойни обаче те могат да подпечатат визите си за 1/8-финалите с победа или равен. За хърватите обаче мачът е от ключово значение, тъй като при победа те имат шанс да се доберат до топ 8, тъй като изостават на 2 точки от 8-ото място, което в момента се заема от Майнц 05.

За първата осмица ще се борят и два от фаворитите в турнира, коиото обаче показаха някои колебания и сега ще разчитат и на доза шанс. Фиорентина е с 9 точки и ще трябва да търси задължителен успех в гостуването си на Лозана. Швейцарците обаче са с 8 точки и също посягат към топ 8 и едва ли ще се дадат без бой.

Кристъл Палас също е с 9 точки и също ще се нуждае от успех в домакинството си на КуПс. И тук обаче предстои оспорван сблъсък, тъй като финландският представител се бори за място сред първите 24 и също се нуждае от победа или поне равен, за да го постигне, тъй като в момента е точно под чертата на 25-ата позиция с 6 точки и е с точка по-малко от 24-тия Линкълн Ред Импс.

АЗ Алкмаар е в същата позиция като Фиорентина и Кристъл Палас с актив от 9 точки и излиза за победа в домакинството си на Ягелония. Поляците обаче също ще търсят трите точки, тъй като и те имат шанс за топ 8 със своите 8 точки до момента.

Реално ситуацията е такава, че почти всеки отбор се бори за нещо тази вечер и никой не може да е спокоен за мястото си. Това не важи единствено за последните 9 отбора в класирането, които вече загубиха шансове за място на елиминациите и ще играят само за своята чест.