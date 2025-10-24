Популярни
  Барселона
  2. Барселона
  С Ел Класико може да спечелите чисто нов телевизор

  24 окт 2025
  • 363
  • 1
През уикенда „Ел Класико“ отново ще е във фокуса на футболния свят. Реал Мадрид влиза като лидер с осем победи от девет кръга, а Барселона е втори, само на две точки зад „белите“. Сезонът на каталунците обаче е белязан от кадрови проблеми и те ще бъдат без своя старши треньор на пейката, тъй като Ханзи Флик трябва да изтърпи наказание.

Последните издания на дербито не разочароват: в предишните пет сблъсъка паднаха общо 28 гола, което е обещание за ново зрелище. Реал Мадрид загуби последните четири дербита, но този път формата и домакинството подсказват, че негативната серия може да бъде прекъсната.

А за да е емоцията още по-голяма, включете се в нашата игра и може да спечелите чисто нов 65" 4K телевизор. Участието е напълно безплатно — достатъчно е да дадете своите прогнози и сте в надпреварата за наградата.

Регистрирайте се в нашата платформа, попълнете 6 ключови прогнози и изпратете своята заявка преди първия съдийски сигнал. Играта е напълно безплатна и отнема само няколко минути.

Не спирайте дотук — платформата ни предлага още безплатни игри с вълнуващи награди. От телевизор до изключителни спортни сувенири — всяка игра е шанс за голяма печалба.

