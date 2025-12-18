Атлетико Мадрид посяга към играч на Манчестър Сити за зимния трансферен прозорец

Атлетико Мадрид е включил Нейтън Аке от Манчестър Сити в трансферния си списък за зимния прозорец, съобщава El Desmarque. Нидерландският национал загуби водещата си роля през този сезон, като е започнал като титуляр само веднъж както във Висшата лига, така и в Шампионската лига.

Миналия месец селекционерът на нидерландския национален отбор Роналд Куман заяви, че защитникът е недоволен от ограниченото си игрово време под ръководството на Пеп Гуардиола. Националният треньор предупреди Аке, че рискува да загуби мястото си на Световното първенство, ако не играе редовно.

Журналистът Начо Донадо заяви в предаването ElDesmarket на El Desmarque, че Атлетико търси нов ляв бек за януари.

Според него „рохибланкос“ се целят в играчи, които нямат достатъчно игрово време в отборите си, но желаят да участват на Световното първенство. В този контекст се вписва и случаят с Аке, тъй като той може да играе както като централен защитник, така и като ляв бек.

El Desmarque твърди, че Донадо е посочил леви бекове, които са в „списъка на Атлетико“, като играчът на Манчестър Сити е единственият, споменат по име.

„Може да играе и като централен защитник. Той е един от трудните случаи за привличане, но е този, когото бих довел. Това е Нейтън Аке от Манчестър Сити. Той е титуляр в Нидерландия, но не играе много в Сити. Пасва на всичко, а договорът му изтича през 2027 г.“, заяви той.

Според El Desmarque, договорната ситуация на 30-годишния футболист „може да бъде ключът“ в преговорите, тъй като отборът на Гуардиола може да е отворен за обсъждане на продажбата му.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages