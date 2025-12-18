Барселона не се отказва от Хулиан Алварес

Барселона продължава да следи отблизо Хулиан Алварес и си е поставила за цел да го привлече след напускането на Роберт Левандовски, въпреки че е наясно с трудностите, които може да крие сделката, съобщава Sport.

Според изданието, нападателят на съперника Атлетико Мадрид е приоритетна цел за каталунците, за да подсилят атакуващия си сектор, особено с вероятното напускане на поляка през лятото. Въпреки това, трансферът далеч не е прост: откупната клауза на аржентинеца е фиксирана на астрономическите 500 милиона евро, договорът му е валиден до 2030 година, а „дюшекчиите“, вече с инвестицията на американския фонд Apollo Sports Capital, разполагат с финансови ресурси, за да задържат нападателя.

За да бъде осъществима операцията, трябва да се изпълнят няколко условия, включително желанието на играча да премине в Каталуния и способността на Барселона да финансира трансфер, който може да струва на касата им над 100 милиона евро.

Напускането на Левандовски би позволило значително облекчаване на фонда за заплати на „кулес“, но ще бъде необходимо да се продаде друг важен играч, за да се попълни необходимия бюджет, съобщава Sport.

Въпреки тези ограничения, ръководството на Барселона остава уверено в способността си да събере необходимите елементи и не изключва възможността да привлече Алварес още през следващия сезон. През настоящия сезон 25-годишният аржентинец има 11 гола в 22 мача за мадридчани.

