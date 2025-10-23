Популярни
Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

  • 23 окт 2025 | 06:30
  • 753
  • 0
Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

Днес ще ще се изиграят мачовете от третия кръг в основната фаза на Лига Европа. Българският първенец Лудогорец ще има тежко гостуване на Йънг Бойс в Швейцария и при положителен резултат значително ще увеличи шансовете си да се класира за директните елиминации.

Българско участие ще има и в двубоя Лил - ПАОК. Кирил Десподов и съотборниците му от гръцкия тим взеха само 1 точка от първите си два мача и ще се опитат да стигнат поне до равенство срещу един от седемте тима с пълен актив до момента.

Програмата предлага няколко много интересни сблъсъка. Нотингам Форест - Порто е мач между отбори, които са стъпвали на европейския клубен връх. "Драконите" са в отлична форма и вече натрупаха 6 точки, докато Нотингам няма победа, а освен това се представя изключително слабо и в Премиър лийг.

Брага, който елиминира Левски в квалификациите на турнира, ще посрещне Цървена звезда в търсене на трета поредна победа. Към същото ще се стремят Динамо (Загреб) срещу Малмьо ФФ, Мидтиланд срещу Макаби (Тел Авив), Астън Вила срещу Го Ахед Ийгълс и Лион срещу Базел.

Фейенорд е лидер в Ередивизи, но в Лига Европа стартира с две загуби и днес няма право на грешка срещу Панатинайкос на "Де Кайп". Рейнджърс ще гони задължителна победа срещу Бран в Норвегия, а Ница има тежко гостуване на Селта и ще се опита да избегне трето поражение.

От останалите двубои с интерес се чака домакинството на Фенербахче срещу Щутгарт. Рома пък приема на "Олимпико" Виктория (Пилзен), след като в предишния си мач пред своя публика отстъпи на Лил.

