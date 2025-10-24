Нотингам се надигна в дебюта на Шон Дайч и нанесе първа загуба на Порто

Отборът на Нотингам Форест постигна важна победа с 2:0 при домакинството си на Порто от третия кръг на шампионатната фаза на Лига Европа. Успехът в дебюта на новия мениджър Шон Дайч прекъсна негативната серия на англичаните, които не бяха спечелили нито един от предходните си десет мача (три равенства и седем загуби) във всички турнири. Освен това по този начин португалският гранд допусна първата си загуба през настоящия сезон.

В този двубой всички ключови съдийски решения бяха в полза на домакините. Това първо си пролича в 19-ата минута, когато те откриха резултата чрез реализирана дузпа на капитана Морган Гибс-Уайт, която беше отсъдена за игра с ръка на Ян Беднарек. В 51-вата минута „драконите“ решиха, че са изравнили именно чрез полския защитник, но вместо това ВАР отсъди засада на неговия съотборник Саму Омородион. В 75-ата минута се стигна до нова намеса на ВАР, след която дойде втората дузпа в полза на Форест заради фал на резервата Мартим Фернандеш срещу влезлия от пейката Николо Савона. Така от бялата точка Игор Жезус оформи крайното 2:0.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sean Dyche's Nottingham Forest are the FIRST team to beat Porto this season! ✅



Before tonight, Porto were 11 games unbeaten. pic.twitter.com/ARwgJrIQms — EuroFoot (@eurofootcom) October 23, 2025

Така Нотингам Форест събра 4 точки и се изкачи на 17-ото място в класирането, където Порто е на 15-ата позиция със своите 6 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages