Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фрайбург
  3. Фрайбург отново показа силата си у дома

Фрайбург отново показа силата си у дома

  • 24 окт 2025 | 00:22
  • 217
  • 0

Фрайбург още веднъж показа колко силен домакин е. Отборът на Юлиан Шустер победи с 2:0 Утрехт и излезе на 6-о място в основната фаза на Лига Европа с актив от 7 точки. Попаденията за германския тим вкараха Юито Сузуки и Винченцо Грифо още преди почивката.

Утрехт по никакъв начин не затрудни домакините, макар че през второто полувреме заигра по-офанзивно. Нидерландците още нямат гол в турнира и са един от четирите отбора без точка.

Фрайбург влезе в двубоя със самочувствие от добрата си форма, изразяваща се в осем поредни мача без загуба. Домакините доминираха изцяло преди почивката и заслужено взеха солиден аванс. Резултата откри Юито Сузуки в 20-ата минута. Японецът засече центриране от левия фланг на Кристиан Гюнтер и прати топката под напречната греда.

Последваха още възможности за германския тим, който действаше на висока скорост и лесно стигаше до противниковото наказателно поле. В 31-вата минута Йохан Манзамби уцели гредата, но в 45-ата Винченцо Грифо се разписа за 2:0 с перфектно изпълнение на пряк свободен удар.

Най-доброто положение за Утрехт след почивката се откри пред Себастиан Алер, но той стреля над напречната греда. С гола се разминаха още Мигел Родригес и Суфиан Ел Каруани.

В следващия кръг в Лига Европа Фрайбург ще гостува на Ница, а Утрехт ще е домакин на Порто.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Трета поредна победа "на нула" за Лион в Лига Европа

Трета поредна победа "на нула" за Лион в Лига Европа

  • 23 окт 2025 | 22:06
  • 886
  • 0
Провал за един от фаворитите в Лигата на конференциите, вижте всички резултати

Провал за един от фаворитите в Лигата на конференциите, вижте всички резултати

  • 23 окт 2025 | 23:58
  • 8660
  • 3
Фенербахче надви Щутгарт с дузпа, а ВАР отмени други две

Фенербахче надви Щутгарт с дузпа, а ВАР отмени други две

  • 23 окт 2025 | 21:57
  • 1247
  • 0
Ференцварош спечели головата престрелка в Залцбург

Ференцварош спечели головата престрелка в Залцбург

  • 23 окт 2025 | 21:53
  • 1132
  • 0
Тежка вечер за Димитър Митов и Абърдийн в Лигата на конференциите

Тежка вечер за Димитър Митов и Абърдийн в Лигата на конференциите

  • 23 окт 2025 | 21:50
  • 8264
  • 4
Очаквани победи и няколко изненади в третия кръг на Лига Европа

Очаквани победи и няколко изненади в третия кръг на Лига Европа

  • 23 окт 2025 | 23:59
  • 15847
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 23:56
  • 34034
  • 82
Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

  • 23 окт 2025 | 20:52
  • 20780
  • 19
Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

  • 23 окт 2025 | 11:39
  • 69498
  • 106
Официално: Меси остава в Интер Маями още три години

Официално: Меси остава в Интер Маями още три години

  • 23 окт 2025 | 18:45
  • 15211
  • 170
Очаквани победи и няколко изненади в третия кръг на Лига Европа

Очаквани победи и няколко изненади в третия кръг на Лига Европа

  • 23 окт 2025 | 23:59
  • 15847
  • 3
Апоел подчини и Монако в "Арена София"

Апоел подчини и Монако в "Арена София"

  • 23 окт 2025 | 23:05
  • 9638
  • 2