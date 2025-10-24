Фрайбург отново показа силата си у дома

Фрайбург още веднъж показа колко силен домакин е. Отборът на Юлиан Шустер победи с 2:0 Утрехт и излезе на 6-о място в основната фаза на Лига Европа с актив от 7 точки. Попаденията за германския тим вкараха Юито Сузуки и Винченцо Грифо още преди почивката.

Утрехт по никакъв начин не затрудни домакините, макар че през второто полувреме заигра по-офанзивно. Нидерландците още нямат гол в турнира и са един от четирите отбора без точка.

Фрайбург влезе в двубоя със самочувствие от добрата си форма, изразяваща се в осем поредни мача без загуба. Домакините доминираха изцяло преди почивката и заслужено взеха солиден аванс. Резултата откри Юито Сузуки в 20-ата минута. Японецът засече центриране от левия фланг на Кристиан Гюнтер и прати топката под напречната греда.

Последваха още възможности за германския тим, който действаше на висока скорост и лесно стигаше до противниковото наказателно поле. В 31-вата минута Йохан Манзамби уцели гредата, но в 45-ата Винченцо Грифо се разписа за 2:0 с перфектно изпълнение на пряк свободен удар.

Най-доброто положение за Утрехт след почивката се откри пред Себастиан Алер, но той стреля над напречната греда. С гола се разминаха още Мигел Родригес и Суфиан Ел Каруани.

В следващия кръг в Лига Европа Фрайбург ще гостува на Ница, а Утрехт ще е домакин на Порто.

Снимки: Imago