  3. Фенербахче надви Щутгарт с дузпа, а ВАР отмени други две

  • 23 окт 2025 | 21:57
Отборът на Фенербахче записа минимален успех с 1:0 над Щутгарт в двубоя помежду им от третия кръг на основната фаза в Лига Европа.

През първото полувреме швабите имаха преимущество във владението на топката, а истанбулският гранд имаше повече удари, но не можеше да преодолее Александер Нюбел. Така се стигна до 34-тата минута, когато Керем Актюркоглу даде аванс на домакините, като реализира дузпа, отсъдена за нарушение на Анджело Щилер срещу капитана Милан Шкриняр. През второто полувреме играта продължи по подобен начин, като бяха отменени други две дузпи. В 62-рата минута ВАР отмени нарушението на Юлиан Шабо срещу Нене Доржелес заради засада на домакините, а няколко минути по-късно след преглед с видеосистемата главният съдия реши, че всъщност Едсон Алварес не е извършил фал срещу Щилер. Така не се стигна до нови попадения в срещата.

С тази победа Фенербахче временно заема 11-ата позиция в класирането с актив от 6 точки, а преди късните мачове от днешната програма на турнира Щутгарт се намира на 24-ото място със своите 3 пункта.

Снимки: Imago

