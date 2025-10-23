Победната серия на Астън Вила приключи неочаквано в Нидерландия

Астън Вила допусна първа загуба в основната фаза на Лига Европа, след като загуби с 1:2 от Го Ахед Ийгълс като гост. Еван Гесон откри резултата още в четвъртата минута, но противно на логиката Матис Сурай изравни преди почивката. През второто полувреме Матс Дейл (61') направи пълен обрат, а Емилиано Буендия пропусна дузпа. Така серията на бирмингамци от пет поредни победи във всички турнири приключи.

Унай Емери бе направил седем промени в сравнение с мача с Тотнъм през уикенда. Емилиано Мартинес, Амаду Онана, Пау Торес и Еван Гесон запазиха местата си. Линдельоф, Богард, Маатсен, Мингс, Буендия и Уоткинс се присъединиха към тях в стартовия състав. Ясир Салах Рахмуни започна в халфовата линия на домакините за сметка на Еверт Линтхорст.

Бирмингамци имаха много сериозно предимство през първата част, но не успяха да се оттеглят на почивката с аванс в резултата. Вила поведе още в четвъртата минута. Центриране на Санчо отляво бе отчасти изчистено от Крамер, но топката стигна до Еван Гесон, който я прати в опразнения ъгъл. След това гостите създадоха още три-четири големи възможности да удвоят, но ги пропуснаха и така се стигна до 42-рата минута, когато домакините изравниха. Туайт центрира от фал, топката стигна до Матис Сурай, който нанесе удар и след сериозен рикошет Мартинес бе прехвърлен за 1:1.

Астън Вила допусна шокиращ обрат в 61-вата минута, когато със страхотно прехвърлящо подаване Крамер изведе зад защитата Матс Дейл, който овладя на гърди и прати топката във вратата на Мартинес.

Емери направи четворна смяна и пусна Кеш, Роджърс, Камара и Мален. Минути след това Роджърс можеше да изравни, но негов удар срещна гредата.

В 79-ата минута Астън Вила получи дузпа за игра с ръка на бранител на домакините. Емилиано Бундия обаче стреля над вратата от бялата точка. До края натискът на бирмингамци така и не даде резултат.

Следвай ни:

Снимки: Imago