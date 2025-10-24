Мидтиланд нямаше проблеми срещу Макаби (Тел Авив)

Мидтиланд излезе начело след третия кръг в Лига Европа. Датският тим разгроми с 3:0 Макаби (Тел Авив) на неутрален терен в Бачка Топола и събра 9 точки. С пълен актив са още Брага и Лион, но Мидтиланд има по-добра голова разлика.

Срещата в Сърбия беше ръководена от Георги Кабаков. Макаби (ТА) също имаше своите шансове за гол, но ги пропиля. Мидтиланд показа завидна ефективност и вкара три гола с общо четири точни изстрела. Две от попаденията бяха дело на Франкулиньо, а веднъж се разписа Филип Билинг.

Нападателят от Гвинея-Бисау Франкулиньо беше най-голямата заплаха за вратата на израелците. В 44-тата минута той получи отличен пас от Виктор Бак Йенсен и откри резултата. Малко след това от Макаби (Тел Авив) имаха претенции за дузпа, но Кабаков не промени решението си и след намесата на ВАР, като прецени, че нарушение няма.

Веднага след почивката Дарио Осорио пропусна да вкара втори гол за Мидтиланд. Датчаните имаха и други положения пред вратата на Рой Мишпати. Едно от тях пропусна Валдемар Бискоу.

В 68-ата минута Дор Перец уцели гредата, а в 71-вата Филип Билинг вкара второ попадение за Мидтиланд. Интригата окончателно изчезна след попадението на Франкулиньо в 84-тата минута.

В класирането Макаби (Тел Авив) заема 32-ро място с 1 точка, колкото имат още Цървена звезда и Малмьо ФФ.