  Ференцварош спечели головата престрелка в Залцбург

Ференцварош спечели головата престрелка в Залцбург

  • 23 окт 2025 | 21:53
  • 423
  • 0
Ференцварош спечели головата престрелка в Залцбург

Ференцварош излезе на трето място в класирането преди късните мачове в Лига Европа, след като победи с 3:2 РБ Залцбург в Австрия. Унгарският шампион изигра много силно второ полувреме и заслужено взе трите точки, а РБ Залцбург остана на дъното в таблицата с нулев актив.

Едмънд Байду откри за домакините в 13-тата минута, а малко по-късно Барнабаш Варга пропусна дузпа. Голмайсторът на Ференцварош обаче изравни в началото на втората част, а в следващите осем минути Фради вкара още две попадения, дело на Кристофер Закариасен и Юсуф Бамиделе. Резервата Йорбе Вертесен намали в 72-рата минута, но РБ Залцбург не успя да избегне поражението.

Срещата се игра под проливен дъжд, а на "Ред Бул Арена" останаха доста празни места. РБ Залцбург доминираше в началните минути и пропусна добър шанс да поведе след изстрел на Сумаила Диабате и рикошет в унгарски футболист. Топката рязко промени траекторията си, но беше бавна и Денес Дибуш имаше време да реагира.

В 13-тата минута Едмънд Байду отправи много качествен удар от границата на наказателното поле, въпреки че беше обграден от няколко противникови играчи, и даде преднина на РБ Залцбург. В средата на полувремето Ференцварош получи дузпа, отсъдена за игра с ръка на Якоб Расмусен. Зад топката застана Барнабаш Варга, но Александер Шлагер спаси неговия изстрел.

Унгарският национал се реваншира за пропуска си в 50-ата минута, когато се възползва от асистенция на Бенце Отвош и опъна мрежата. Само шест миути по-късно Каду намери Кристофер Закариасен и той вкара втори гол за гостите, а в 58-ата минута останалият очи в очи с Шлагер Юсуф Бамиделе прати в нокдаун австрийците - 3:1 за Фради.

Ференцварош можеше да реши всичко в своя полза с четвърто попадение, но вместо това РБ Залцбург върна интригата. В 72-рата минута Сота Китано подаде на друга резерва - Йорбе Вертесен, който намали на 2:3. Последва силен домакински натиск и няколко важни намеси на Дибуш, които запазиха резултата и Ференцварош си тръгна с трите точки.

