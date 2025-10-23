Яго Аспас си направи красив подарък в мач за историята

Легендата на Селта Яго Аспас със сигурност ще запомни завинаги тази вечер. В домакинството на Ница от Лига Европа той изигра своя мач номер 534 за тима от "Балаидос" и стана футболистът с най-много двубои за галисийци в цялата история на клуба. За да е празникът още по-вълшебен, Аспас заби фамозен гол и помогна за победата с 2:1, която изкачи Селта на 9-о място в класирането.

Ница не отстъпваше по нищо до почивката и бързо възстанови равенството с гол на Мохамед-Али Чо, но в края на първата част Жонатан Клос получи червен картон, а през второто полувреме резервата Борха Иглесиас осигури трите точки на Селта.

Двата отбора направиха равностойно първо полувреме, в което гостите имаха повече удари към вратата, а Селта успя да поведе с единствения си точен изстрел до почивката. Попадението за испанския тим падна още във 2-рата минута и беше дело на неостаряващия Яго Аспас. 38-годишният нападател посрещна една отбита топка и с мощен шут извън наказателното поле я заби в мрежата за 1:0.

Ница отговори в 16-ата минута с попадение на Мохамед-Али Чо. Той получи дълъг извеждащ пас от Салис Абдул Самед, умело гардира топката и с левия крак и преодоля Йонуц Раду. Малко преди края на полувремето Жонатан Клос наивно си изкара червен картон и остави фрнацузите в намален състав.

Численото неравенство си каза думата и през второто полувреме Селта имаше сериозно надмощие. За това помогна и появата в игра на Борха Иглесиас, който създаде много проблеми на бранителите на Ница. В 62-рата минута испанският национал получи пас в наказателното поле и стреля, но топката срещна дясната греда.

В 75-ата минута отново Борха Иглесиас се озова на добра позиция и шутира, а топката се отклони от играч на гостите и влезе във вратата. Поражението е трето от три мача за Ница в турнира и "орлетата" са един от четирите отбора без точка до момента.