Късен гол на 16-годишен талант попари Малмьо

Отборите на Малмьо ФФ и Динамо (Загреб) завършиха наравно 1:1 на „Еледа“ в двубоя помежду им от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Така шведите записаха трети пореден мач без успех в турнира, докато хърватите остават без загуба в него през този сезон.

Гостите доминираха през почти целия мач, но домакините бяха тези, които откриха резултата точно в края на първото полувреме, когато при изпълнение на корнер Оскар Левицки стреля с глава, а противниковият вратар не се намеси достатъчно добре. Загребчани все пак успяха да избегнат поражението дълбоко в добавеното време на срещата, когато влезлият от пейката 16-годишен талант Кардосо Варела добута топката във вратата след прехвърлящ удар на друга резерва – Монсеф Бакрар.

Така Динамо заема четвъртото място в класирането с актив от седем пункта, докато Малмьо е чак на 31-вата позиция със само една точка.

