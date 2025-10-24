Десподов блесна с асистенция при успех на ПАОК в голово шоу с Лил

Българският национал Кирил Десподов се отчете с чудесна асистенция при победата на ПАОК с 4:3 като гост на Лил в зрелищен мач от третия кръг на шампионатната фаза на Лига Европа. Родният футболист стартира като титуляр и остана на терена до 81-вата минута, когато отстъпи мястото си на Димитрис Пелкас.

Гостите от Солун отстъпиха инициативата на своя противник през първото полувреме, но демонстрираха убийствена ефективност при головите си положения, заради което се оттеглиха на почивката с изненадваща преднина от три попадения. В 18-ата минута капитанът Андрия Живкович направи дрибъл и подаде топката на Суалихо Мейте, който я прати в противниковата мрежа с шут от границата на наказателното поле. Само пет минути по-късно сърбинът се отчете и с гол, след като се възползва от страхотен прехвърлящ пас на Янис Михалидис.

В 40-ата минута след преглед с ВАР главният съдия реши да не дава дузпа на „песовете“ за възможно нарушение на Томаш Кеджиора срещу Матиас Фернандес-Пардо. За сметка на това веднага след подновяването на играта Йоанис Константелиас увеличи преднината на ПАОК с шут по земя след пас на Фьодор Чалов.

Втората част се оказа още по-вълнуваща. Домакините се настървиха още повече и успяха да върнат не едно, а две попадения след изпълнения на корнери. В 57-ата минута Бенжамен Андре беше точен с глава, а в 68-ата Игман Хамза се разписа по същия начин. Малко след това гърците получиха правото да изпълнят дузпа, тъй като Бенжамен Андре фаулира Константелиас. Берке Йозер обаче спаси удара на Живкович от бялата точка, както направи и с трите изпълнения на една и съща дузпа от страна на Рома в предишния кръг.

В 74-тата минута дойде моментът на Десподов да блесне. Българското крило направи страхотен пробив в наказателното поле и поднесе топката на Живкович, който от удобна позиция все пак отбеляза втория си гол в двубоя. Четири минути по-късно домакините отново намалиха изоставането си, след като Кеджиора допусна грешка и така Хамза също успя да се разпише за втори път в мача с впечатляващо воле от границата на наказателното поле.

В оставащото време французите отчаяно се втурнаха в търсене на изравнително попадение, което доведе до драматично добавено време. Първо рикоширал удар на Матиас Фернандес-Пардо се отклони в далечната греда, а отвъд допълнителните шест минути Бенжамен Андре успя да реализира така търсения гол след суматоха във вратарското поле, но той беше отменен поради засада именно на капитана на домакините. Така те трябваше да се примирят със загубата.

След първата си победа в турнира през този сезон, както и въобще на френска земя, ПАОК събра 4 точки в своя актив и се изкачи на 20-ото място в класирането, където Лил се намира на 11-ата позиция с 6 пункта след първата си загуба в това издание на Лига Европа.

Снимки: Imago