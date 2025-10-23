Трета поредна победа "на нула" за Лион в Лига Европа

Лион се утвърди като един от лидерите в класирането на Лига Европа след третата си поредна победа. Отборът на Пауло Фонсека се наложи с 2:0 над Базел и събра 9 точки. Корентен Толисо откри резултата в 3-тата минута след грешка на Марвин Хитц, а резервата Афонсо Морейра затвърди успеха на французите в края на срещата.

Базел на моменти стоеше равностойно, но ранното попадение наклони везните в полза на домакините, които отново показаха, че през този сезон играят много стабилно в дефанзивен план.

Лион загуби последните си два мача в Лига 1 и искаше на всяка цена да се реваншира пред феновете си с нов успех в Лига Европа, където всичко за тима вървеше повече от добре. "Хлапетата" се нуждаеха от по-малко от три минути, за да излязат напред в резултата. Матис де Карвальо пресече лошо подаване на вратаря Марвин Хитц и топката попадна в Корентен Толисо, който веднага я заби под напречната греда за 1:0.

Звездата на Базел имаше шанс да изравни от пряк свободен удар малко по-късно, но не можа да накаже бившия си отбор. Мачът беше открит и двата отбора създдоха доста положения до почивката. В 30-ата минута Танър Тесман шутира от удобна позиция, но Хитц спаси. Опитният страж отрази и опасен удар с глава на Мартин Сатриано малко преди края на полувремето.

Лион доминираше и след почивката, макар че домакините видимо намалиха оборотите. Базел имаше епизодични шансове пред вратата на Доминик Грайф. В 70-ата минута Лео Льороа можеше да изравни, но стражът на "хлапетата" направи важно спасяване.

В 83-тата минута гол на Афонсо Морейра беше отменен заради засада, но малко преди изтичането на редовното време младият португалец получи пас от Адам Карабец и сложи точка на спора.