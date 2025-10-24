Популярни
Фейенорд обърна ПАО за първа победа в Лига Европа

  • 24 окт 2025 | 00:07
  • 259
  • 0

Фейенорд надви с 3:1 Панатинайкос и постигна първа победа в основната фаза на Лига Европа. Гърците поведоха в самото начало чрез Карол Швидерски, но с попадения на Хивейро Рийд, Анис Хадж Муса и Кайл Ларин нидерландският тим взе своето и зарадва феновете на "Де Кайп".

След днешната загуба Панатинайкос се намира на 22-ро място в класирането с актив от 3 точки, а толкова им и Фейенорд, но отборът на Робин ван Перси е с по-лоша голова разлика.

По програма мачът трябваше да започне в 19:45 часа, но заради лошите атмосферни условия в Ротердам беше преместен за 22:00 часа. Преди началният съдийски сигнал проливният дъжд над "Де Кайп" спря, но силният вятър продължаваше.

Феновете на Фейенорд създадоха впечатляваща атмосфера, а любимците им опитаха да притиснат съперника от самото начало. В 10-ата минута Сем Стийн прати топката във вратата на гостите, но попадението му беше отменено заради засада. В 18-ата минута ПАО организира отлична контра, при която Йоргос Кириакопулос уцели вратата, но при добавката Карол Швидерски опъна мрежата.

Малко след гола Панатинайкос имаше шанс да вкара и втори, но Тимон Веленройтер отрази удар на останалия очи в очи с него Тете. Домакините също създадоха няколко положения до почивката. В 36-ата минута Аясе Уеда пропусна да изравни, а в 41-вата Бартломей Драговски спаси изстрел на Сем Стийн. В самия край на първото полувреме Аймен Слити центрира към Хивейро Рийд и той с красив удар изравни - 1:1.

Този гол даде импулс на нидерландците и в 55-ата минута пълният обрат стана факт. Анис Хадж Муса демонстрира изящна техника и с плътен удар по тревата матира Драговски.

Двайсетина минути преди края реферът даде дузпа в полза на Фейенорд, но след намесата на ВАР отмени първоначалното си решение. Домакините обаче не спряха да атакуват и в 90-ата минута резервата Кайл Ларин реши всичко в двубоя.

В добавеното време Фейенорд можеше да вкара и четвърти гол, но гредата попречи на Лео Зауер да се разпише.

