Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

След гръмката входяща селекция, която ЦСКА предприе през зимата, “червените” ще се опитат да балансират с бройката като се разделят с част от настоящите си футболисти. Sportal.bg научи, че напусналите може да достигнат до 5-6 човека, но това зависи и от преговорите между клуба и състезателите, тъй като те имат действащи договори.

До този момент тимът от “ Борисовата градина” привлече петима нови - Макс Ебонг, Исак Соле, Андрей Йорданов, Алехандро Пиедраита и Лео Перейра, а очакванията са да пристигнат още едно или две попълнения.

Първите двама са вътрешни полузащитници и по този начин състезателите със сходни на тях качества стават общо 8 - Ебонг, Соле, Джеймс Етоо, Бруно Жордао, Илиан Илиев, Петко Панайотов, Дейвид Сегер и Улаус Скаршем.

Поради това “червените” ще направят опит за раздяла с част от споменатите имена и по-конкретно със Сегер и Скаршем. Скандинавците не бяха твърди титуляри през есента, а освен това са и с високи възнаграждения. Именно заради споменатите две причини за ЦСКА не е рентабилно да ги държи резерви. Двамата имат действащи контракти съответно до лятото на 2027-а и 2028 година, а клубът ще се опита да ги трансферира, за да си върне част от вложените средства.

През есента Сегер записа 14 шампионатни двубоя, в които не записа гол или асистенция. Скаршем пък изигра 13 двубоя, в които се отчете с един гол, но и той е без асистенция.

Останалите играчи, за които не е ясно дали ще продължат да носят червената фланелка, са вратарите Густаво Бусато и Марин Орлинов (договорите им изтичат през лятото), Мохамед Брахими, Браян Кордоба и Иван Тасев.

Последният не е с голяма заплата спрямо останалите състезатели на “червените” и не е проблем да се подвизава в дублиращия отбор, а при необходимост да помага и на представителния тим.