Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

OЧАКВАЙТЕ: Владо Николов гост в "Block Out"
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 6171
  • 11

След гръмката входяща селекция, която ЦСКА предприе през зимата, “червените” ще се опитат да балансират с бройката като се разделят с част от настоящите си футболисти. Sportal.bg научи, че напусналите може да достигнат до 5-6 човека, но това зависи и от преговорите между клуба и състезателите, тъй като те имат действащи договори.

До този момент тимът от “ Борисовата градина” привлече петима нови - Макс Ебонг, Исак Соле, Андрей Йорданов, Алехандро Пиедраита и Лео Перейра, а очакванията са да пристигнат още едно или две попълнения.

Първите двама са вътрешни полузащитници и по този начин състезателите със сходни на тях качества стават общо 8 - Ебонг, Соле, Джеймс Етоо, Бруно Жордао, Илиан Илиев, Петко Панайотов, Дейвид Сегер и Улаус Скаршем.

Поради това “червените” ще направят опит за раздяла с част от споменатите имена и по-конкретно със Сегер и Скаршем. Скандинавците не бяха твърди титуляри през есента, а освен това са и с високи възнаграждения. Именно заради споменатите две причини за ЦСКА не е рентабилно да ги държи резерви. Двамата имат действащи контракти съответно до лятото на 2027-а и 2028 година, а клубът ще се опита да ги трансферира, за да си върне част от вложените средства.

През есента Сегер записа 14 шампионатни двубоя, в които не записа гол или асистенция. Скаршем пък изигра 13 двубоя, в които се отчете с един гол, но и той е без асистенция.

Останалите играчи, за които не е ясно дали ще продължат да носят червената фланелка, са вратарите Густаво Бусато и Марин Орлинов (договорите им изтичат през лятото), Мохамед Брахими, Браян Кордоба и Иван Тасев.

Последният не е с голяма заплата спрямо останалите състезатели на “червените” и не е проблем да се подвизава в дублиращия отбор, а при необходимост да помага и на представителния тим.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Атлетик започна подготовка (програмата за контролите)

Атлетик започна подготовка (програмата за контролите)

  • 8 яну 2026 | 13:44
  • 276
  • 0
Беласица покани феновете на откриването на подготовката

Беласица покани феновете на откриването на подготовката

  • 8 яну 2026 | 13:36
  • 365
  • 1
ЦСКА II уреди пет контроли през зимата

ЦСКА II уреди пет контроли през зимата

  • 8 яну 2026 | 13:35
  • 615
  • 0
Исак Соле: За мен е чест да бъда част от такъв амбициозен проект

Исак Соле: За мен е чест да бъда част от такъв амбициозен проект

  • 8 яну 2026 | 13:32
  • 555
  • 0
Кметът на Дупница: Финансовото състояние на отбора е добро и ще бъде добро

Кметът на Дупница: Финансовото състояние на отбора е добро и ще бъде добро

  • 8 яну 2026 | 13:28
  • 413
  • 1
БФС организира среща с БПФЛ и клубовете от efbet Лига

БФС организира среща с БПФЛ и клубовете от efbet Лига

  • 8 яну 2026 | 13:16
  • 1418
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

Григор Димитров направи куп грешки и отпадна от Бризбън

  • 8 яну 2026 | 12:27
  • 21193
  • 105
Владо Николов е гост в Block Out

Владо Николов е гост в Block Out

  • 8 яну 2026 | 13:13
  • 3431
  • 2
ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

ЦСКА и Лудогорец набелязаха един и същи централен нападател

  • 8 яну 2026 | 11:32
  • 14738
  • 17
Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев

Официално: Спартак (Варна) привлече Димо Кръстев

  • 8 яну 2026 | 14:53
  • 92
  • 0
Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

  • 8 яну 2026 | 07:40
  • 6900
  • 9