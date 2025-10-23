Популярни
  3. Йънг Бойс 0:1 Лудогорец, "орлите" откриха резултата с брилянтна атака

Йънг Бойс 0:1 Лудогорец, "орлите" откриха резултата с брилянтна атака

  • 23 окт 2025 | 22:32
  • 14280
  • 18

Йънг Бойс и Лудогорец играят при 0:1 в мач от третия кръг на основната фаза в Лига Европа. Петър Станич откри резултата в 26-ата минута.

Треньорът на "орлите" Руи Мота предприе цели шест промени в сравнение с 11-те, които започнаха в прединшния евродвубой срещу Бетис. Голямата изненада е свързана със Станислав Иванов, който получи титулярно място в атака за сметка на Биле и Машадо. Там той си партнира с Текпетей и Видал, а българският шампион започна без типичен централен нападател.

Останалите промени са свързани най-вече в отбрана. Падт, Сон и Куртулуш бяха заменени от Бонман, Андерсон и Вердон. Дуарте замени Нареси, а в предни позиции Иванов и Текпетей заеха местата на Биле и Маркус.

В днешния ден се изля силен дъжд над Берн, който спря непосредствено преди срещата.

Двубоят започна с неточен удар на Текпетей в 30-ата секунда. В четвъртата минута пък Мал завърши добра атака на домакините с шут по земя от двайсетина метра, а Бонман плонжира и улови.

Лудогорец отговори в 6-ата минута с комбинация отляво и силен изстер на Станич извън наказателното поле, който профуча над напречната греда. Секунди по-късно Текпетей видя, че Келер е доста напред и пробва прехвърлящ удар от центъра, но не уцели вратата на швейцарците.

В 10-ата минута Малес направи сериозен пропуск, тъй като не успя да реализира от 6-7 метра, засичайки в аут центриране отляво.

В 17-ата минута Бонман намери Видал, крилото на "орлите" навлезе в наказателното поле на съперника и шутира опасно към далечния ъгъл, а Келер изби с върха на пръстите на левия си крак.

Йънг Бойс приби отбраната на Лудогорец отляво в 24-ата минута, а атаката на швейцарците завърши с опасен изстрел на Монтейро, който излезе в аут близо до горния ляв ъгъл на българската врата.

Въпреки това положение разградчани се представяха много добре до този момент, а силната им игра даде резултат в 26-ата минута. Тогава Текпетей получи пас пред наказателното поле на противника. Влезе в него и майсторски върна към Станич. Сърбинът финтира бранител в жълто и с шут по земя от 13-14 метра прониза Келер.

ЙЪНГ БОЙС - ЛУДОГОРЕЦ 0:1

0:1 Петър Станич 26

ЙЪНГ БОЙС: 1. Келер, 2. Андрюс, 4. Зукру, 23. Бенито, 3. Хаджам, 39. Малес, 45. Равелсон, 6. Фернандес, 77. Монтейро, 29. Бедиа, 37. Гигович

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 2. Андерсон, 24. Вердон, 4. Алмейда, 3. Недялков, 25. Калоч, 23. Дуарте, 14. Станич, 37. Текпетей, 11. Видал, 99. Иванов

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

