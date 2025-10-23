Бран вгорчи дебюта на новия треньор на Рейнджърс

Популярни
  • 23 окт 2025 | 21:40
  • 904
  • 1
Бран записа втори успех в основната фаза на Лига Европа, след като победи на свой терен с 3:0 Глазгоу Рейнджърс. Емил Корнвиг откри резултата в края на първата част, а след почивката Якоб Лунги Сьоренсен и Ноа Холм добавиха по още едно попадение във вратата на Джак Бътланд.

Новият треньор на шотландския гранд Дани Рьол, който днес записа неуспешен дебют, бе направил две промени в сравнение с равенството с Дънди Юнайтед. Насер Джига и Юсеф Шермити стартираха за сметка на Корнелиус и Миовски. Ветле Драгснес и Ноа Холм започнаха за Бран.

Домакините имаха осезаемо предимство през първото полувреме, но няколко добри намеси на Бътланд държаха Рейнджърс в мача. В 40-ата минута логичното се случи и Бран поведе. Сутар опита да блокира удар на Фине, но топката стигна на далечната греда до Емил Корнвиг, който отблизо откри резултата.

В 55-ата минута Якуб Лунги Сьоренсен удвои, след като засече с глава центриране от фал на Фине.

Ноа Холм оформи крайния резултат в 79-ата минута. Раскин не успя да пресече центриране отляво, топката стигна до нападателя, който от точката за изпълнение на дузпа простреля Бътланд за трети път.

Снимки: Imago

