  Рома продължи с мъките си на „Олимпико"

Рома продължи с мъките си на „Олимпико“

  • 24 окт 2025 | 00:47
Отборът на Рома допусна изненадваща загуба с 1:2 при домакинството си на Виктория (Пилзен) в двубоя помежду им от третия кръг на шампионатната фаза на Лига Европа. Това е трета поредна загуба за римляните на „Олимпико“ във всички турнири след тези с по 0:1 от Лил и Интер. От друга страна, чехите остават без поражение в тази надпревара през настоящата кампания.

Първото полувреме премина под диктовката на „вълците“, но чехите бяха тези, които се оттеглиха с аванс от два гола на почивката. В 20-ата минута Принс Аду се пребори с дебютанта Ян Жилковски по левия фланг, проби в наказателното поле и се разписа с удар от малък ъгъл. Само две минути по-късно Шейк Суаре удвои преднината на своя тим с шут от голямо разстояние.

В началото на втората част и по-точно в 54-тата минута „джалоросите“ намалиха изоставането си чрез Пауло Дибала, който се разписа от дузпа, отсъдена след намесата на ВАР заради игра с ръка на Вацлав Йемелка при удар с глава на резервата Николо Пизили. Това беше гол номер 200 в кариерата на аржентинеца. В оставащото време домакините се постараха да избегнат поражението, но не успяха да реализират головите си положения.

Със своите 7 точки Виктория е на 5-ата позиция в класирането, където Рома е чак на 23-ото място с 3 пункта.

Снимки: Gettyimages

