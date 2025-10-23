Болоня спечели от третия опит в Лига Европа

Носителят на Купата на Италия Болоня записа първата си победа в Лига Европа през този сезон, след като спечели с 2:1 като гост на ФКСБ в двубоя помежду им от третия кръг на шампионатната фаза на турнира.

Гостите започнаха много силно двубоя и ранният им натиск доведе до два бързи гола. В деветата минута капитанът Ремо Фройлер отне топката от Адриан Шут и я подаде на Тайс Далинга, а нападателят я насочи към Йенс Одгор, който се разписа с удар отблизо. Три минути по-късно след центриране от корнер Щефан Тарновану отрази воле на Хараламбос Ликоянис от границата на наказателното поле, но Тайс Далинга беше точен при своята добавка. Италианците продължиха да владеят инициативата и в 32-рата минута Рикардо Орсолини също прати топката в противниковата мрежа, но при вдигнат флаг за засада.

Чак в заключителните минути преди почивката домакините се съвзеха, но техните удари бяха спрени от Лукаш Скорупски. Все пак румънците съумяха да намалят изоставането си в 54-тата минута. Тогава Даниел Бирлигеа се възползва от лошо изчистване и изпревари Йон Лукуми за своя гол от воле. В оставащото време обаче повечето голови положения бяха в полза на „рособлу“ и така те успяха да задържат аванса си.

1999 - Bologna have won an away match in a major European competition for the first time since 16th September 1999 (3-0 v Zenit St. Petersburg in UEFA Cup). Return.#FCSBBologna #UEL pic.twitter.com/IVGvlTJ6Wp — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 23, 2025

С първия си успех като гост в турнира от 1999 година насам Болоня събра 4 точки в актива си и временно се изкачи на 15-ата позиция в класирането, където ФКСБ е на 25-ото място със своите 3 пункта преди късните мачове от днешната програма на турнира.

