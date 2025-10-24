Селтик обърна Щурм за три минути

Селтик победи Щурм (Грац) с 2:1 в домакинството си от 3-тия кръг на Лига Европа. Мачът не мина без драма, като "детелините" трябваше да правят обрат, но все пак зарадваха привържениците си с първа победа в турнира.

Щурм пръв взе преднина в мача в 15-ата минута, когато

Томи Хорват се разписа със страхотен шут извън наказателното поле.

Селтик обаче направи обрат в рамките на три минути през второто полувреме. Първо в 61-вата след заучено разиграване след корнер топката бе подадена за Лиъм Скейлс в наказателното поле, а той я прати във вратата за 1:1.

В 64-тата минута отново след корнер Бенджамин Нигрен се разписа с глава и докара нещата до 2:1.

Гостите завършиха мача в намален състав, след като в 70-ата минута Точи Чуквуани получи директен червен картон за опасно нарушение.

С тази победа Селтик събра актив от 4 точки и излезе на 21-вото място в класирането. Щурм пък се намира на 27-ата позиция с 3 спечелени точки до момента.

