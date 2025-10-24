Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Селтик
  3. Селтик обърна Щурм за три минути

Селтик обърна Щурм за три минути

  • 24 окт 2025 | 00:26
  • 179
  • 0

Селтик победи Щурм (Грац) с 2:1 в домакинството си от 3-тия кръг на Лига Европа. Мачът не мина без драма, като "детелините" трябваше да правят обрат, но все пак зарадваха привържениците си с първа победа в турнира.

Щурм пръв взе преднина в мача в 15-ата минута, когато

Томи Хорват се разписа със страхотен шут извън наказателното поле.

Селтик обаче направи обрат в рамките на три минути през второто полувреме. Първо в 61-вата след заучено разиграване след корнер топката бе подадена за Лиъм Скейлс в наказателното поле, а той я прати във вратата за 1:1.

В 64-тата минута отново след корнер Бенджамин Нигрен се разписа с глава и докара нещата до 2:1.

Гостите завършиха мача в намален състав, след като в 70-ата минута Точи Чуквуани получи директен червен картон за опасно нарушение.

С тази победа Селтик събра актив от 4 точки и излезе на 21-вото място в класирането. Щурм пък се намира на 27-ата позиция с 3 спечелени точки до момента.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Трета поредна победа "на нула" за Лион в Лига Европа

Трета поредна победа "на нула" за Лион в Лига Европа

  • 23 окт 2025 | 22:06
  • 887
  • 0
Провал за един от фаворитите в Лигата на конференциите, вижте всички резултати

Провал за един от фаворитите в Лигата на конференциите, вижте всички резултати

  • 23 окт 2025 | 23:58
  • 8662
  • 3
Фенербахче надви Щутгарт с дузпа, а ВАР отмени други две

Фенербахче надви Щутгарт с дузпа, а ВАР отмени други две

  • 23 окт 2025 | 21:57
  • 1248
  • 0
Ференцварош спечели головата престрелка в Залцбург

Ференцварош спечели головата престрелка в Залцбург

  • 23 окт 2025 | 21:53
  • 1133
  • 0
Тежка вечер за Димитър Митов и Абърдийн в Лигата на конференциите

Тежка вечер за Димитър Митов и Абърдийн в Лигата на конференциите

  • 23 окт 2025 | 21:50
  • 8268
  • 4
Очаквани победи и няколко изненади в третия кръг на Лига Европа

Очаквани победи и няколко изненади в третия кръг на Лига Европа

  • 23 окт 2025 | 23:59
  • 15854
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 23:56
  • 34057
  • 82
Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

  • 23 окт 2025 | 20:52
  • 20788
  • 19
Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

  • 23 окт 2025 | 11:39
  • 69503
  • 106
Официално: Меси остава в Интер Маями още три години

Официално: Меси остава в Интер Маями още три години

  • 23 окт 2025 | 18:45
  • 15214
  • 170
Очаквани победи и няколко изненади в третия кръг на Лига Европа

Очаквани победи и няколко изненади в третия кръг на Лига Европа

  • 23 окт 2025 | 23:59
  • 15854
  • 3
Апоел подчини и Монако в "Арена София"

Апоел подчини и Монако в "Арена София"

  • 23 окт 2025 | 23:05
  • 9642
  • 2