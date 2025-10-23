Брага не остави шанс на Цървена звезда и продължава без грешка в ЛЕ

Брага запази стопроцентовия си актив в Лига Европа и след третия кръг. Португалският тим се наложи с 2:0 над гостуващия Цървена звезда и оглави класирането преди изиграването на късните двубои от днешната програма.

Попаденията отбелязаха Фран Наваро в 22-рата минута и резервата Марио Доргелес в 72-рата. И за двата гола подаде звездата на Брага Рикардо Орта.

В предишните си два мача Брага надви силни съперници като Фейенорд и Селтик, при това без да допусне гол. Звезда пристигна за второ поредно гостуване в Португалия, след като във втория кръг от турнира отстъпи драматично с 1:2 на Порто. В титулярния състав на Владан Милойевич имаше само двама сърби, но толкова бяха и португалците, които стартираха за Брага.

Солидна сръбска агитка подкрепяше гостите, които започнаха много силно и можеха да поведат още в 4-тата минута, но Неманя Радонич стреля право в ръцете на Хорничек. Брага реагира бързо и наложи висока преса. Действията се пренесоха почти изцяло в половината на Цървена звезда и в 22-рата минута се стигна до гол във вратата на Матеуш. Всичко тръгна от грешка на Радонич, а Рикардо Орта комбинира с Фран Наваро и той се разписа отблизо.

Ситуацията за Цървена звезда се влоши още повече с контузията на Марко Арнаутович. Ветеранът се свлече на тревата след въздушно единоборство в 32-рата минута и беше принудително заменен, като на негово място влезе Бруно Дуарте. Брага контролираше случващото се на терена и не даваше никакви шансове на съперника си.

През второто полувреме сръбският тим се опита да промени нещо, но липсваха идеи вофанзивен план. Смените на Милоевич също не помогнаха, а Брага стигна до втори гол в 72-рата минута и си осигури победата. Рикардо Орта отново блесна с асистенция, а Марио Доргелес с лекота се разписа.

В оставащите минути Звезда създаде само едно положение, пропуснато от Мирко Иванич.



"Червено-белите" са на 30-о място в класирането с едва 1 точка, а в следващия кръг ще посрещнат Лил. На Брага предстои домакинство на Генк.