Байерн привлича и брата на Ленарт Карл

  • 9 яну 2026 | 00:21
Байерн (Мюнхен) може да привлече по-малкия брат на Ленарт Карл, съобщи "Билд". Германският шампион следи изявите на 14-годишния Винсент Карл, който в момента играе в академията на Айнтрахт (Франкфурт). Братът на Ленарт Карл е смятан за един от най-големите таланти в своята възрастова група.

Баварците предлагат на Карл договор до 2031 година, с увеличение на заплатата до 5-7 милиона евро годишно. В момента Ленарт печели 1-2 милиона евро. Настоящият контракт на халфа ще бъде автоматично удължен до 22 февруари 2029 година, когато той навършва 18 години.

Нападателят Ленарт Карл се изкачи от академията на Байерн (Мюнхен) до първия състав през този сезон с договор до 2028 година.

