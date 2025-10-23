Популярни
Бетис си тръгна само с реми от Белгия

  • 23 окт 2025 | 22:22
  • 103
  • 0
Отборите на Генк и Бетис завършиха наравно 0:0 на „Седека Арена“ в срещата помежду си от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Така севилци записаха седми пореден двубой във всички турнири без поражение, а белгийците не са загуби нито един от последните си три мача в различните състезания.

През първото полувреме гостите владееха инициативата, но не съумяха да реализират головите си положения. Втората част пък беше по-равностойна, но нито един от двата тима не успя да отбележи победен гол. По този начин Бетис събра 5 точки в актива си и засега заема 12-ото място в класирането, където Генк е на 16-ата позиция със своите 4 пункта преди късните мачове от днешната програма на турнира.

Снимки: Imago

