Атлетико Мадрид - Реал Мадрид (съставите)

Атлетико Мадрид и Реал Мадрид се изправят във втория полуфинал от турнира за Суперкупата на Испания. Срещата е в Джеда (Саудитска Арабия) от 21:00 часа.

Победителят ще играе финал в неделя срещу Барселона, който в сряда разби Атлетик Билбао с 5:0 в другия полуфинал. Мач за трето място няма да има.

Точно Атлети нанесоха най-тежката загуба на “белите” този сезон, побеждавайки ги с 5:2 в двубой от Ла Лига в края на септември. Това беше и първото поражение на “кралете” при Чаби Алонсо през новия сезон. Независимо от това в шампионата Реал има 7 точки повече от съгражданите си.

Хулиан Алварес и Александър Сьорлот започват в атака за Атлетико тази вечер. Конър Галахър също излиза от първата минута.

🚨 TEAM NEWS 🚨



Our starting XI for the Supercopa de España semifinal 💪 pic.twitter.com/HHRid7nWQj — Atlético de Madrid (@atletienglish) January 8, 2026

Чаби Алонсо залага на същите 11, с които Реал Мадрид започна при успеха с 5:1 над Бетис преди дни. Забилият хеттрик тогава Гонсало Гарсия е на върха на нападението, а Антонио Рюдигер е в отбрана, след като се оказа, че не е бил контузен.