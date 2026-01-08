ПСЖ 1:0 Марсилия, Дембеле даде преднина на парижани

Големите съперници във френския футбол - Пари Сен Жермен и Олимпик Марсилия, играят при резултат 0:0 в двубоя за Суперкупата на страната, който ще се състои на стадион "Джабер Ал-Ахмад Интернешънъл" в Кувейт. Двата отбора излизат за първи път в директен спор за "Трофея на шампионите" от 2020 година. Парижани спечелиха и титлата, и Купата на Франция през миналия сезон, а Марсилия участва заради това, че през миналата кампания финишира на второ място в Лига 1.

ПСЖ е в серия от пет поредни победи във всички турнири, като освен това отборът спечели 11 от последните си 12 участия в този финален двубой.

Марсилия загуби от Нант първия си мач за 2026 година и вече е на осем точки от лидера Ланс и на седем от днешния си съперник. "Олимпийците" обаче през септември победиха с 1:0 ПСЖ на "Велодром" и сега ще се опитат да запишат два поредни успеха срещу историческия си съперник за първи път от 2011 година.

Луис Енрике залага на нападателно трио, изградено от Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе. Това означава, че Брадли Баркола остава на пейката за началото. Заир-Емери е десен бек, а Люка Шевалие започва под рамката на вратата. Маркиньос се завръща в центъра на защитата, заменяйки Забарний.

Роберто де Дзерби е предпочел Амин Гуири да води атаката на Марсилия за сметка на Пиер-Емерик Обамеянг, който остава на пейката за началото. Мейсън Грийнууд и Игор Пайшао ще помагат на алжиреца фланговете. Тройката в защита е Павар - Балерди - Медина.

𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐐𝐔𝐄 𝐌𝐀𝐆𝐍𝐈𝐅𝐈𝐐𝐔𝐄 🔵⚪️



Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 aligné par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour cette finale du Trophée des Champions ! ⚔️ #PSGOM pic.twitter.com/op8uJkO5wn — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 8, 2026

В началото ПСВ владееше повече топката, но ОМ бе много опасен при корнерите, до които стигаше. В седмата минути след втория такъв Балерди засече с глава от няколко метра центрирането на Емерсон, но Шевалие реагира брилянтно и изби в нов корнер.

Парижани отговори веднага. В десетата минута Дембеле много добре центрира в наказателното поле към Нуно Мендеш, който засече с глава, но не успя да насочи топката във вратата и тя премина встрани.

