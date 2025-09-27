Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Бенфика се размина с втора поредна издънка

Бенфика се размина с втора поредна издънка

  • 27 сеп 2025 | 03:47
  • 4444
  • 0

Бенфика не си взе поука от домакинското равенство срещу Рио Аве (1:1) в средата на седмицата и изигра нов слаб мач на "Луж". Отборът на Жозе Моуриньо победи с 2:1 Жил Висенте, но резултатът можеше да е много различен, ако не бяха пропуските на гостите и намесите на Анатолий Трубин.

Още в 11-тата минута Луиш Естевеш откри в полза на гостите с прекрасно изпълнен пряк свободен удар. Бенфика реагира бързо и Евангелос Павлидис изравни в 18-ата минута, а в 26-ата отново той беше точен от дузпа и "орлите" се успокоиха.

До почивката и двата отбора създадоха по няколко положения, а през второто полувреме Жил Висенте притисна домакините и трябва да съжалява за неумението на нападателите да се възползват от ситуациите, открили се пред тях.

Въпреки поражението, Жил Висенте затвърди добрите впечатления от началото на сезона и се намира на 4-то място в класирането с 13 точки. Бенфика има 17 пункта и е на второ място, но с мач повече от Порто, който е с пълен актив от 18 точки.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Милан и Наполи в директна битка за първото място

Милан и Наполи в директна битка за първото място

  • 28 сеп 2025 | 08:34
  • 1484
  • 0
Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

  • 28 сеп 2025 | 08:24
  • 1941
  • 4
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1356
  • 0
Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

  • 28 сеп 2025 | 06:13
  • 1919
  • 0
Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

  • 28 сеп 2025 | 05:53
  • 1690
  • 0
Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

  • 28 сеп 2025 | 05:05
  • 1352
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 16625
  • 31
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131456
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 60750
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4528
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1914
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2303
  • 3