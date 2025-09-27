Бенфика се размина с втора поредна издънка

Бенфика не си взе поука от домакинското равенство срещу Рио Аве (1:1) в средата на седмицата и изигра нов слаб мач на "Луж". Отборът на Жозе Моуриньо победи с 2:1 Жил Висенте, но резултатът можеше да е много различен, ако не бяха пропуските на гостите и намесите на Анатолий Трубин.

Още в 11-тата минута Луиш Естевеш откри в полза на гостите с прекрасно изпълнен пряк свободен удар. Бенфика реагира бързо и Евангелос Павлидис изравни в 18-ата минута, а в 26-ата отново той беше точен от дузпа и "орлите" се успокоиха.

До почивката и двата отбора създадоха по няколко положения, а през второто полувреме Жил Висенте притисна домакините и трябва да съжалява за неумението на нападателите да се възползват от ситуациите, открили се пред тях.

Въпреки поражението, Жил Висенте затвърди добрите впечатления от началото на сезона и се намира на 4-то място в класирането с 13 точки. Бенфика има 17 пункта и е на второ място, но с мач повече от Порто, който е с пълен актив от 18 точки.

Следвай ни:

Снимки: Imago