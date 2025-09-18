Моуриньо в Бенфика: Турция не ми беше на културното ниво

Жозе Моуриньо беше представен като нов треньор на Бенфика. Той увери, че се е променил като характер, но в същото време нападна остро доскорошния си клуб Фенербахче и турската култура като цяло. Португалецът заема мястото на Бруно Лаже, който беше освободен по-рано тази седмица.

„В съзнанието на някои хора имам две автобиографии. Една, която продължи определен период, и друга, която е, да кажем, по-малко щастлива фаза от кариерата. Моето нещастие е, че през последните пет години играх два европейски финала. Отрицателната част от кариерата ми, драматичната част от кариерата ми са два европейски финала през последните пет години“, започна Моуриньо.

Той ясно заяви, че ще се фокусира единствено върху успеха на „орлите“: “В момента това, което обещавам, е, че мисля – и наистина мисля – че Бенфика има всички условия да спечели шампионата. Имаме две загубени точки. Със сигурност ще загубим още по време на първенството. Надявам се да не стане, Бенфика има достатъчно потенциал, в тази съблекалня, за да бъде шампион. И аз не се крия.”

„Аз не съм важен. Идвам в Бенфика във фаза от кариерата си и като човек... ние се променяме към по-добро. Аз съм по-алтруистичен, по-малко егоцентричен, мисля по-малко за себе си и за доброто, което мога да направя за другите, за радостта, която мога да дам на другите. Аз не съм важният, Бенфика е важен, феновете на Бенфика са важни, те са сърцето на всеки клуб, а в Бенфика още по-специално, играчите са важни. Аз съм тук, за да служа, да накарам Бенфика да печели.“

Треньорът увери, че не му е харесал начинът, по който Бенфика загуби у дома от Карабах в Шампионската лига, когато допусна обрат от 2:0 до 2:3: “Винаги искаме да печелим, не можем да губим, както загубихме преди два дни, това не е Бенфика. Бенфика е този, който игра срещу Фенербахче 30 минути, който беше в Истанбул в труден момент с човек по-малко, докара кораба до пристанището и постигна положителен резултат. Това е Бенфика, в който се припознавам, с който израснах. Този тим печели много често. Когато не печели, губи по такъв начин, че хората да чувстват, че са загубили с него. Голяма част от това.“

Първият мач на Жозе Моуриньо при завръщането му в Бенфика ще бъде срещу Авеш идната събота. Той заяви, че въпреки желанието си да направи някои промени, те ще бъдат леки и похвали работата на Бруно Лаже: „Имам мач след 48 часа и ще заложа на състав, в който половината играчи са във втория ден от възстановяването си. Трябва да се намеся много леко. Не мога да променям или да бъда радикален. Не мога да се намеся изцяло и да искам да променя всичко едновременно. Трябва да е спокойно. Трябва да започнем с емоционалния профил. Трябва да излезем на терена, знаейки, че не сме само 11, че сме много милиони и да мислим за тях. От тактическа гледна точка ще се намеся леко, но много контролирано, не искам да изкривявам същността, нито съм способен да променя много неща. И, с цялата честност, много неща бяха добре направени от моя предшественик.“

Специалния заяви още, че преминаването му във Фенербахче е било грешка.

„Кариерата ми досега беше богата, тренирал съм в най-големите клубове в света, в различни държави. Направих грешен избор, понякога ми липсва думата на португалски... без съжаление, защото да съжаляваме в живота не ни помага с нищо, но съзнанието за това, което сме направили добре и зле, съществува. Сгреших, като отидох във Фенербахче, това не беше моето културно ниво, не беше моето ниво като футбол, не беше… Очевидно дадох всичко до последния ден, очевидно трябваше да преживея скръбта си, както Бруно [Лаже] прави сега, защото никой не обича да си тръгва, но да тренирам Бенфика е да се върна на моето ниво, а моето ниво е да тренирам най-големите клубове в света“, каза Моуриньо.

Португалският треньор отправи критики и към Фенербахче, където, по думите му, никога не е имал много опции по отношение на състава: “В предишния ми клуб нещата не бяха лесни. Исках да играя с четирима, но клубът привлече петима играчи на следващия ден след напускането ми. Докато бях там, беше невъзможно да се играе с четирима защитници, когато отборът имаше седем централни защитници. И само едно крило. Адаптирам се много към това, което съществува. Похвалих състава на Бенфика и ще го направя отново. Ако ме попитате дали се опитах да играя с думи и емоции, да сваля напрежението от моя отбор и да го прехвърля, очевидно да. Но не оттеглям нито една дума от това, което казах тогава, че Бенфика е свършил отлична работа на пазара, осигурявайки на отбора потенциал, който може би не е имал през миналия сезон. Както казах вчера, по-добре съм, но не съм точно голям пример за феърплей. Когато губя, си гриза ноктите, не ми беше лесно да поздравя Бенфика, Бруно [Лаже], Бенфика заслужи всичко това, признавам случилото се“, заяви той.

Jose Mourinho's fixtures in the Champions League for Benfica are box office 🍿 pic.twitter.com/0n9eDALyh2 — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 18, 2025

„Очаквам различно посрещане“, призна той по отношение на бившия си клуб Порто, с който спечели Шампионската лига.

“Уважението, което имам към хората в Порто, и уважението, което те имат към мен, няма да се промени. Но се връщам като треньор на големия съперник и, очевидно, няма много какво да се направи. Но нямам никакъв проблем.“