Провала на Бенфика и оставката на Бруно Лаже притиснаха Руи Коща до стената

Бруно Лаже отново се оказа под прожекторите след поредния лош резултат и представяне на Бенфика, като публично предложи оставката си. Това се случи в пресконференцията на „Луш“, където треньорът прехвърли топката към Руи Коща, принуждавайки го да вземе решение. В този момент бъдещето на Лаже на пейката зависеше изцяло от президента, без повече отлагания или финансови усложнения. Малко след 01:00 часа Руи Коща обяви решението.

Бивш футболист на Черно море поведе Карабах към паметен успех срещу Бенфика

Всички фенове на Бенфика приеха наратива, защото го разбраха – след Световното клубно първенство най-важното беше да се спечели Суперкупата и да се достигне до Шампионската лига. Целите бяха постигнати, което успокои трибуните и ръководството. На опозицията на Руи Коща остана само да аплодира резултатите и да се фокусира върху останалите аргументи. Добрата игра остана за по-късно.

Сред многото неща, които каза в пресконференциите напоследък, Лаже изрече две футболни фрази, които завинаги щяха да бележат съдбата му. Той заяви, че е получил това, което е искал на трансферния пазар, и че поради това отговорността сега е негова да ги превърне в отбор и да ги накара да „играят добре“. Руи Коща и неговото ръководство, в този аспект, според треньора, са си свършили работата. След това, в детайли, Лаже твърдеше, че Бенфика е един от най-добрите отбори в Европа по отношение на пресата.



"Аз по принцип имам една идея: кажи ми как завършваш един мач, и аз ще ти кажа какъв отбор си. И във време, когато Бенфика трябваше да пресира силно, да реагира незабавно при загуба на топката, да задуши противника, се видя точно обратното."

Бенфика уволни треньора и покани Моуриньо

Президентът избра мълчанието в момент, когато другите кандидати набираха медийно пространство и го атакуваха. Без да казва нищо, Руи Коща реши да остави резултатите да говорят вместо него. Финансовите и спортните. Ако първите не предизвикват емоции, вторите местят планини и затова в края на мача всички телевизии показаха фенове, които искаха оставката на Бруно Лаже, а някои и на маестрото. Без развитие в отбора, веднага щом резултатите спряха да идват, Лаже остана с нагорещени уши, а Руи Коща – притиснат до стената.

Аморим може да получи изненадващ изход от Манчестър Юнайтед

Моментът е деликатен заради изборите и смяна на треньора, назначавайки някой, който не е в клуба, може да ограничи обхвата на действие на президент, който не е Руи Коща.

Така беше и преди, но сега не се вижда друг начин маестрото да излезе победител на 25 октомври, ако топката не влиза във вратата на противника.

Името на Жозе Моуриньо, което отново се върти около „Луш“, може да не е достатъчно.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages