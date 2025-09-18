Моуриньо се разбра с Бенфика, очакват го срещи с Челси и Реал Мадрид

Жозе Моуриньо със сигурност ще е новият треньор на Бенфика, съобщават португалските медии и водещите спортни издания в Европа.

Моуриньо пристигна в Португалия: Кой треньор би отказал на Бенфика? Не и аз

Двете страни вече са постигнали устно споразумение, а Специалния ще поеме “орлите” за два сезона - до лятото на 2027 г. Очаква се съвсем скоро да се официализира и назначението на Моуриньо.

Така португалецът се завръща в Бенфика четвърт век по-късно, след като бе за кратко начело на тима през 2000 г. - още в началото на треньорската си кариера.

🚨🦅 BREAKING: José Mourinho to Benfica, here we go! Verbal agreement until June 2027.



Mourinho has accepted Benfica proposal and the formal steps will follow in next 24h.



Two year contract ready for the Special One as Benfica coach. ❤️🤍 pic.twitter.com/7ZUadcEr5e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2025

Иронията е, че именно лисабонският тим на практика предизвика уволнението на Специалния от предишния му клуб Фенербахче, след като отстрани истанбулския гранд в плейофите за влизане в Шампионската лига.

Моуриньо наследява Бруно Лаже начело на Бенфика, който бе уволнен след изненадващата домакинска загуба от Карабах в турнира на богатите с 2:3, след каро португалците поведоха рано с 2:0.

🚨 Jose Mourinho has agreed a 2-year deal to become the new manager of Benfica.



🍿 They face Chelsea in the Champions League at Stamford Bridge in two weeks time. pic.twitter.com/xIpkHhaWv0 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 18, 2025

В основната фаза на Шампионската лига Моуриньо има доста трудни съперници, като ще срещне два от бившите си отбора - Челси и Реал Мадрид, както и тимове като Нюкасъл, Байер (Леверкузен), Аякс, Ювентус и Наполи. Португалецът ще се завърне на "Стамфорд Бридж" след само две седмици, когато е вторият кръг от мачове. Специалния най-вероятно може да дебютира още този уикенд в местното първенство, където Бенфика гостува на АВС.