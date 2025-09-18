Популярни
Моуриньо се разбра с Бенфика, очакват го срещи с Челси и Реал Мадрид
Моуриньо се разбра с Бенфика, очакват го срещи с Челси и Реал Мадрид

  • 18 сеп 2025 | 09:48
  • 2929
  • 1

Жозе Моуриньо със сигурност ще е новият треньор на Бенфика, съобщават португалските медии и водещите спортни издания в Европа.

Моуриньо пристигна в Португалия: Кой треньор би отказал на Бенфика? Не и аз

Двете страни вече са постигнали устно споразумение, а Специалния ще поеме “орлите” за два сезона - до лятото на 2027 г. Очаква се съвсем скоро да се официализира и назначението на Моуриньо.

Така португалецът се завръща в Бенфика четвърт век по-късно, след като бе за кратко начело на тима през 2000 г. - още в началото на треньорската си кариера.

Иронията е, че именно лисабонският тим на практика предизвика уволнението на Специалния от предишния му клуб Фенербахче, след като отстрани истанбулския гранд в плейофите за влизане в Шампионската лига.

Моуриньо наследява Бруно Лаже начело на Бенфика, който бе уволнен след изненадващата домакинска загуба от Карабах в турнира на богатите с 2:3, след каро португалците поведоха рано с 2:0.

В основната фаза на Шампионската лига Моуриньо има доста трудни съперници, като ще срещне два от бившите си отбора - Челси и Реал Мадрид, както и тимове като Нюкасъл, Байер (Леверкузен), Аякс, Ювентус и Наполи. Португалецът ще се завърне на "Стамфорд Бридж" след само две седмици, когато е вторият кръг от мачове. Специалния най-вероятно може да дебютира още този уикенд в местното първенство, където Бенфика гостува на АВС.

