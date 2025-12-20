Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

Монтана се разделя със старши треньора Анатоли Нанков и двамата му помощници Илиян Памуков и Светлан Кондев, разбра Sportal.bg. Тримата ще разтрогнат договора си с клуба по взаимно съгмасие. Причините са незадоволителни резултати, които не отговарят на поставените пред отбора цели.

От досегашния треньорски щаб остава единствено треньорът на вратарите Димитър Атанасовски. От стадион "Огоста" ще си тръгнат и няколко футболисти, като разговорите с тях тепърва предстоят. За момента не е ясно кой ще наследи Толята начело на тима.