Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте на живо: Благотворителната бойна гала Fight Fest 2
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

  • 20 дек 2025 | 16:51
  • 12195
  • 14
Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

Монтана се разделя със старши треньора Анатоли Нанков и двамата му помощници Илиян Памуков и Светлан Кондев, разбра Sportal.bg. Тримата ще разтрогнат договора си с клуба по взаимно съгмасие. Причините са незадоволителни резултати, които не отговарят на поставените пред отбора цели.

От досегашния треньорски щаб остава единствено треньорът на вратарите Димитър Атанасовски. От стадион "Огоста" ще си тръгнат и няколко футболисти, като разговорите с тях тепърва предстоят. За момента не е ясно кой ще наследи Толята начело на тима.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Играч на Несебър сложи край на кариерата си

Играч на Несебър сложи край на кариерата си

  • 20 дек 2025 | 13:39
  • 1415
  • 2
Финансовите трудности помогнаха на младоци да рестартират кариерата си в Спартак (Варна)

Финансовите трудности помогнаха на младоци да рестартират кариерата си в Спартак (Варна)

  • 20 дек 2025 | 12:08
  • 1470
  • 3
Севлиево се подсили с опитен вратар

Севлиево се подсили с опитен вратар

  • 20 дек 2025 | 10:40
  • 2110
  • 1
Александър Маринов от Септември U17 спечели приза за най-красив гол на месец ноември

Александър Маринов от Септември U17 спечели приза за най-красив гол на месец ноември

  • 20 дек 2025 | 10:30
  • 1018
  • 1
Бойко Величков: ЦСКА е лидер в много отношения

Бойко Величков: ЦСКА е лидер в много отношения

  • 20 дек 2025 | 10:09
  • 6390
  • 79
Косич: Искаме поне да се задържим на това ниво, ако не и да се подобрим

Косич: Искаме поне да се задържим на това ниво, ако не и да се подобрим

  • 20 дек 2025 | 09:25
  • 1141
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Манчестър Сити 2:0 Уест Хам, добра ситуация за гостите

Манчестър Сити 2:0 Уест Хам, добра ситуация за гостите

  • 20 дек 2025 | 17:48
  • 6549
  • 21
Нюкасъл започна блестящо, но Челси отговори подобаващо

Нюкасъл започна блестящо, но Челси отговори подобаващо

  • 20 дек 2025 | 16:30
  • 14723
  • 26
Ще съживи ли Лео Перейра "червения" фланг?

Ще съживи ли Лео Перейра "червения" фланг?

  • 20 дек 2025 | 16:01
  • 10941
  • 19
Джейк Пол е с 2 фрактури на брадата след мача с Антъни Джошуа

Джейк Пол е с 2 фрактури на брадата след мача с Антъни Джошуа

  • 20 дек 2025 | 15:21
  • 11823
  • 21
Шампионите откриват днешната програма с гостуване в Перник

Шампионите откриват днешната програма с гостуване в Перник

  • 20 дек 2025 | 18:00
  • 5865
  • 1