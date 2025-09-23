Моуриньо иска Бензема в Бенфика

Новият старши треньор на Бенфика Жозе Моуриньо иска да привлече нападателя на Ал-Итихад Карим Бензема, съобщава Goal, позовавайки се на журналиста Екрем Конур. 37-годишният французин ще трябва да намали заплатата си, ако иска да премине в португалския клуб.

Бензема е с Ал-Итихад от лятото на 2023 г. През този сезон той е отбелязал три гола в два мача за отбора във всички състезания. Той има договор за още една година с настоящия си клуб, който според източника ще иска за него между 5 и 7 милиона евро. Клубове от Франция и МЛС също следят ситуацията с бившия голмайстор на Реал Мадрид, който спечели "Златната топка" през 2022 година.

Жозе Моуриньо вярва, че въпреки възрастта си Бензема може да бъде много полезен на Бенфика с опита и със своя манталитет на победител.