Моуриньо: Ако си бях останал вкъщи, щях да спечеля повече, но това не е за мен

Новият старши треньор на Бенфика Жозе Моуриньо заяви, че е загубил пари, приемайки да води гранда от Лисабон. 62-годишният специалист застана на поста на 17 септември, след като Бруно Лаже беше уволнен заради загубата с 2:3 от Карабах в Шампионската лига

„Ако си бях останал вкъщи до края на сезона, щях да спечеля повече, отколкото работейки в Бенфика. Толкова е просто. Можех да се наслаждавам на семейството си, да съм в Лондон, да идвам тук, да пътувам до Алгарве и да разглеждам забележителности. И щях да спечеля повече. Вярвате или не", каза Моуриньо.

Моуриньо: Не дойдох в Бенфика, за да дразня Порто

„Тук съм... дори не за същите пари, аз съм на минус. Ще попитате – защо? Защото наистина обичам да работя. Липсваше ми преследването на цели като тези, които стоят пред Бенфика. Борбата за титлата. Не успях да го постигна в Рома, не успях да го постигна и във Фенербахче", продължи Специалния.

„Това е уникална възможност за мен като треньор и като човек... Да си седя вкъщи не е за мен“, изтъкна Моуриньо.

"Рекорд" изчисли, че Моуриньо е получил 108 милиона евро от неустойки за уволнения по време на кариерата си.

