Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Моуриньо: Ако си бях останал вкъщи, щях да спечеля повече, но това не е за мен

Моуриньо: Ако си бях останал вкъщи, щях да спечеля повече, но това не е за мен

  • 22 сеп 2025 | 21:04
  • 742
  • 0

Новият старши треньор на Бенфика Жозе Моуриньо заяви, че е загубил пари, приемайки да води гранда от Лисабон. 62-годишният специалист застана на поста на 17 септември, след като Бруно Лаже беше уволнен заради загубата с 2:3 от Карабах в Шампионската лига

„Ако си бях останал вкъщи до края на сезона, щях да спечеля повече, отколкото работейки в Бенфика. Толкова е просто. Можех да се наслаждавам на семейството си, да съм в Лондон, да идвам тук, да пътувам до Алгарве и да разглеждам забележителности. И щях да спечеля повече. Вярвате или не", каза Моуриньо.

Моуриньо: Не дойдох в Бенфика, за да дразня Порто
Моуриньо: Не дойдох в Бенфика, за да дразня Порто

„Тук съм... дори не за същите пари, аз съм на минус. Ще попитате – защо? Защото наистина обичам да работя. Липсваше ми преследването на цели като тези, които стоят пред Бенфика. Борбата за титлата. Не успях да го постигна в Рома, не успях да го постигна и във Фенербахче", продължи Специалния.

„Това е уникална възможност за мен като треньор и като човек... Да си седя вкъщи не е за мен“, изтъкна Моуриньо.

"Рекорд" изчисли, че Моуриньо е получил 108 милиона евро от неустойки за уволнения по време на кариерата си.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Делото в Ювентус: по над година затвор за Аниели и Павел Недвед

Делото в Ювентус: по над година затвор за Аниели и Павел Недвед

  • 22 сеп 2025 | 16:03
  • 22956
  • 5
Ballondor.com отваря публично гласуване за "Най-добра голова атака на годината"

Ballondor.com отваря публично гласуване за "Най-добра голова атака на годината"

  • 22 сеп 2025 | 15:44
  • 1296
  • 0
Двама от Барселона отпадат за Испания - България

Двама от Барселона отпадат за Испания - България

  • 22 сеп 2025 | 15:39
  • 2316
  • 1
Реал Мадрид става все по-добър, доволен е Чаби Алонсо

Реал Мадрид става все по-добър, доволен е Чаби Алонсо

  • 22 сеп 2025 | 14:56
  • 5389
  • 13
Стана ясно подреждането до 10-ото място за "Златната топка" при мъжете и жените

Стана ясно подреждането до 10-ото място за "Златната топка" при мъжете и жените

  • 22 сеп 2025 | 21:00
  • 43134
  • 43
Проучване посочи Ямал за №1, Дембеле дори не е в топ 5

Проучване посочи Ямал за №1, Дембеле дори не е в топ 5

  • 22 сеп 2025 | 14:07
  • 12674
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:1 ЦСКА, гол на Питас

Ботев (Враца) 0:1 ЦСКА, гол на Питас

  • 22 сеп 2025 | 21:35
  • 61809
  • 68
Груба грешка провали десетима от Арда срещу Черно море

Груба грешка провали десетима от Арда срещу Черно море

  • 22 сеп 2025 | 19:52
  • 28508
  • 48
Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

  • 22 сеп 2025 | 12:01
  • 93349
  • 67
Стана ясно подреждането до 10-ото място за "Златната топка" при мъжете и жените

Стана ясно подреждането до 10-ото място за "Златната топка" при мъжете и жените

  • 22 сеп 2025 | 21:00
  • 43134
  • 43
България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

  • 22 сеп 2025 | 17:05
  • 29266
  • 29
L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

  • 22 сеп 2025 | 10:15
  • 24842
  • 2