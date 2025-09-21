Моуриньо: Не дойдох в Бенфика, за да дразня Порто

Жозе Моуриньо коментира успешния си дебют на чело на Бенфика, в който “орлите” спечелиха с класическото 3:0 срещу АВС в срещата от Лига Португал.

“Ако ме питате дали Порто е един от най-великите клубове в света, ще кажа „да“. Ако Порто е гигант, също ще кажа „да“. Не дойдох в Бенфика, за да дразня Порто, а за да се насладя на възможността да работя за голям клуб с големи амбиции. Надявам се, че няма да ми се обидят за това”, каза Моуриньо.

Очаквано Специалния бе запитан и какво очаква от бъдещата си среща с тима на Порто, който също водеше в даден етап от кариерата си.

“След като пристигнах в Бенфика, разговарях с Вилаш-Боаш и президента на Спортинг Варандес. Само защото станах треньор на Бенфика, не означава, че дойдох тук, за да се боря. Мисля ли, че отново ще бъда аплодиран на „Драгао“? Разбира се, че не. Но Порто е много важна част от моята история, а аз съм част от историята на Порто“, каза още Моуриньо.