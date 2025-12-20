Стартовите състави на Манчестър Сити и Уест Хам, звездите на "гражданите" се завръщат

Манчестър Сити посреща Уест Хам на стадион "Етихад" в мач от 17-тия кръг на Премиър лийг. „Гражданите“ са в отлична позиция форма и имат четири поредни победи в първенството, като при победа поне временно ще изпреварят лидера Арсенал, който играе по-късно днес. Уест Хам пък се намира в опасната зона - на 18-та позиция с едва 13 точки, като няма победа в последните си 5 мача.

Историята на последните пет сблъсъка между двата отбора категорично фаворизира Манчестър Сити, който е спечелил всичките пет двубоя. В последната им среща на 4 януари 2025 г., "гражданите" се наложиха убедително с 4:1 на "Етихад" в мач от Премиър лийг.

Your City team to face West Ham 📝🩵



XI | Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Bernardo (C), Reijnders, Foden, Cherki, Haaland



SUBS | Trafford, Ake, Savinho, Khusanov, Gray, Mukasa, Lewis, Mfuni, R. Heskey



🤝 @etihad pic.twitter.com/nt3VG8gOEy — Manchester City (@ManCity) December 20, 2025

Логично Пеп Гуардиола прави много промени в състава си в сравнение с четвъртфинала с Брентфорд за Карабао Къп през седмицата, спечелен с 2:0, като само Раян Шерки, Тижани Райндерс, Нико Гонсалес и Нико О‘Райли запазват местава си. Сред титулярите се завръща голямата звезда Ерлинг Холанд, който ще води нападението, както и Фил Фоудън и Бернардо Силва. На вратата отново е Джанлуиджи Донарума. Всъщност това е същият състав, който спечели убедително срещу Кристъл Палас в Лондон с 3:0.

Мениджърът на Уест Хам Нуно Ешпирито Санто е избрал формация 4-2-3-1, като Джаръд Боуен ще води атаката на „чуковете“, подпомаган от Матеус Фернандеш, Лукас Пакета и Крисенсио Съмървил.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages