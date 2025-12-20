Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Стартовите състави на Манчестър Сити и Уест Хам, звездите на "гражданите" се завръщат

Стартовите състави на Манчестър Сити и Уест Хам, звездите на "гражданите" се завръщат

  • 20 дек 2025 | 16:27
  • 576
  • 1
Стартовите състави на Манчестър Сити и Уест Хам, звездите на "гражданите" се завръщат

Манчестър Сити посреща Уест Хам на стадион "Етихад" в мач от 17-тия кръг на Премиър лийг. „Гражданите“ са в отлична позиция форма и имат четири поредни победи в първенството, като при победа поне временно ще изпреварят лидера Арсенал, който играе по-късно днес. Уест Хам пък се намира в опасната зона - на 18-та позиция с едва 13 точки, като няма победа в последните си 5 мача.

Историята на последните пет сблъсъка между двата отбора категорично фаворизира Манчестър Сити, който е спечелил всичките пет двубоя. В последната им среща на 4 януари 2025 г., "гражданите" се наложиха убедително с 4:1 на "Етихад" в мач от Премиър лийг.

Логично Пеп Гуардиола прави много промени в състава си в сравнение с четвъртфинала с Брентфорд за Карабао Къп през седмицата, спечелен с 2:0, като само Раян Шерки, Тижани Райндерс, Нико Гонсалес и Нико О‘Райли запазват местава си. Сред титулярите се завръща голямата звезда Ерлинг Холанд, който ще води нападението, както и Фил Фоудън и Бернардо Силва. На вратата отново е Джанлуиджи Донарума. Всъщност това е същият състав, който спечели убедително срещу Кристъл Палас в Лондон с 3:0.

Мениджърът на Уест Хам Нуно Ешпирито Санто е избрал формация 4-2-3-1, като Джаръд Боуен ще води атаката на „чуковете“, подпомаган от Матеус Фернандеш, Лукас Пакета и Крисенсио Съмървил.

Следвай ни:

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Нюкасъл започна блестящо, но Челси отговори подобаващо

Нюкасъл започна блестящо, но Челси отговори подобаващо

  • 20 дек 2025 | 16:30
  • 6641
  • 15
Рома и Юве в супер сблъсъка от Серия А този кръг

Рома и Юве в супер сблъсъка от Серия А този кръг

  • 20 дек 2025 | 08:47
  • 4334
  • 2
Реал излиза срещу Севиля с идеята да съкрати разликата на върха

Реал излиза срещу Севиля с идеята да съкрати разликата на върха

  • 20 дек 2025 | 08:41
  • 2038
  • 11
Арсенал няма алтернатива освен победата срещу Евертън

Арсенал няма алтернатива освен победата срещу Евертън

  • 20 дек 2025 | 08:35
  • 1892
  • 4
Тотнъм и Ливърпул в пряк спор за топ 4

Тотнъм и Ливърпул в пряк спор за топ 4

  • 20 дек 2025 | 08:28
  • 1644
  • 1
Сити ще опита да притисне до стената Арсенал поне за няколко часа

Сити ще опита да притисне до стената Арсенал поне за няколко часа

  • 20 дек 2025 | 08:20
  • 3875
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Нюкасъл започна блестящо, но Челси отговори подобаващо

Нюкасъл започна блестящо, но Челси отговори подобаващо

  • 20 дек 2025 | 16:30
  • 6641
  • 15
Ще съживи ли Лео Перейра "червения" фланг?

Ще съживи ли Лео Перейра "червения" фланг?

  • 20 дек 2025 | 16:01
  • 3933
  • 2
Джейк Пол е с 2 фрактури на брадата след мача с Антъни Джошуа

Джейк Пол е с 2 фрактури на брадата след мача с Антъни Джошуа

  • 20 дек 2025 | 15:21
  • 5491
  • 8
ФИФА спря трансферите на клуба на Кристиано Роналдо

ФИФА спря трансферите на клуба на Кристиано Роналдо

  • 20 дек 2025 | 13:50
  • 4354
  • 10
Кръгът в Sesame НБЛ продължава с интригуващи сблъсъци в Перник, Варна и Пловдив

Кръгът в Sesame НБЛ продължава с интригуващи сблъсъци в Перник, Варна и Пловдив

  • 20 дек 2025 | 07:06
  • 4492
  • 0