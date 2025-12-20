Популярни
Кръстев влезе като резерва при загуба на Оксфорд
  Оксфорд Юнайтед
Кръстев влезе като резерва при загуба на Оксфорд

  20 дек 2025 | 19:21
  • 225
  • 0
Оксфорд Юнайтед остана в зоната на изпадащите в Чемпиъншип, след като загуби с 0:1 гостуването си на Чарлтън. Филип Кръстев бе на резервната скамейка за трети пореден мач, но този път влезе в игра. Българският национал се появи на терена в 81-ата минута, но не успя да помогне на своя тим да избегне поражението.

След като двата отбора не си отбелязаха гол през първата част, домакините вдигнаха темпото след почивката. Вратарят на Оксфорд Джейми Къминг направи няколко отлични спасявания, но две резерви решиха мача. Тайрийс Кембъл изведе Чарли Келман, който с нисък удар се разписа в 78-ата минута, а голът се оказа победен. С този успех Чарлтън сложи край на серия от шест поредни мача без победа в Чемпиъншип.

Снимки: Imago

