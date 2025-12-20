Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Благотворителната бойна гала Fight Fest 2
  1. Sportal.bg
  2. Брайтън
  3. Брайтън също не успя да пречупи Съндърланд

Брайтън също не успя да пречупи Съндърланд

  • 20 дек 2025 | 19:40
  • 479
  • 0

Лошата серия на Брайтън през декември продължава. "Чайките" нямат победа от началото на месеца, след като завършиха 0:0 в домакинството си на Съндърланд. В първата среща между двата отбора в Премиър Лийг те не предложиха много емоции на феновете, а головите положения бяха рядкост.

"Черните котки" изглеждаха по-опасни през първото полувреме, но Брайън Броби и Крис Риг не успяха да се възползват от грешки в защитата на съперника. Фербрюген направи блестящо спасяване след почивката, когато отрази удар с глава на Омар Алдерете. Вратарят на домакините трябваше да се справя и с изстрел на резервата Ромейн Мъндъл от границата на наказателното поле.

Брайтън подобри представянето си през втората част, но защитата на Съндърланд не позволяваше на съперника да стига близо до вратата и домакините трябваше да се задоволят с удари от дистанция.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Реал Сосиедад продължи с мъките и се провали в последните секунди срещу последния

Реал Сосиедад продължи с мъките и се провали в последните секунди срещу последния

  • 20 дек 2025 | 19:49
  • 492
  • 0
Тотнъм 1:2 Ливърпул, Ричарлисон върна интригата

Тотнъм 1:2 Ливърпул, Ричарлисон върна интригата

  • 20 дек 2025 | 21:14
  • 7730
  • 20
Пламен Андреев отново на вратата на Сантандер във важен двубой

Пламен Андреев отново на вратата на Сантандер във важен двубой

  • 20 дек 2025 | 19:30
  • 796
  • 0
Кръстев влезе като резерва при загуба на Оксфорд

Кръстев влезе като резерва при загуба на Оксфорд

  • 20 дек 2025 | 19:21
  • 726
  • 0
Младок избухна с хеттрик за Волфсбург, но това не помогна на „вълците“ в голов трилър с Фрайбург

Младок избухна с хеттрик за Волфсбург, но това не помогна на „вълците“ в голов трилър с Фрайбург

  • 20 дек 2025 | 19:11
  • 639
  • 0
Късен гол донесе победата на Унион

Късен гол донесе победата на Унион

  • 20 дек 2025 | 19:08
  • 504
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

  • 20 дек 2025 | 16:51
  • 24770
  • 43
Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

  • 20 дек 2025 | 21:02
  • 172
  • 0
Левски обърна ЦСКА в невероятна драма и е на финал на efbet Купа на България

Левски обърна ЦСКА в невероятна драма и е на финал на efbet Купа на България

  • 20 дек 2025 | 18:50
  • 7940
  • 13
Манчестър Сити поне временно е лидер след безпроблемен успех, Холанд пак над всички

Манчестър Сити поне временно е лидер след безпроблемен успех, Холанд пак над всички

  • 20 дек 2025 | 18:53
  • 16470
  • 28
Тотнъм 1:2 Ливърпул, Ричарлисон върна интригата

Тотнъм 1:2 Ливърпул, Ричарлисон върна интригата

  • 20 дек 2025 | 21:14
  • 7730
  • 20
Ето какво се случи в двубоите от Sesame НБЛ тази вечер

Ето какво се случи в двубоите от Sesame НБЛ тази вечер

  • 20 дек 2025 | 21:08
  • 9218
  • 1