Брайтън също не успя да пречупи Съндърланд

Лошата серия на Брайтън през декември продължава. "Чайките" нямат победа от началото на месеца, след като завършиха 0:0 в домакинството си на Съндърланд. В първата среща между двата отбора в Премиър Лийг те не предложиха много емоции на феновете, а головите положения бяха рядкост.

"Черните котки" изглеждаха по-опасни през първото полувреме, но Брайън Броби и Крис Риг не успяха да се възползват от грешки в защитата на съперника. Фербрюген направи блестящо спасяване след почивката, когато отрази удар с глава на Омар Алдерете. Вратарят на домакините трябваше да се справя и с изстрел на резервата Ромейн Мъндъл от границата на наказателното поле.

The points are shared against Sunderland. 🤝 pic.twitter.com/MWgZtC7vEZ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) December 20, 2025

Брайтън подобри представянето си през втората част, но защитата на Съндърланд не позволяваше на съперника да стига близо до вратата и домакините трябваше да се задоволят с удари от дистанция.

