  Бенфика
  2. Бенфика
  Бенфика уволни треньора и покани Моуриньо

Бенфика уволни треньора и покани Моуриньо

  • 17 сеп 2025 | 07:34
Бенфика остана без треньор след снощната шокираща загуба от Карабах в Шампионската лига. “Орлите” допуснаха обрат от 2:0 до 2:3 в Лисабон, а малко по-късно ръководството на клуба уволни Бруно Лаже.

49-годишният специалист беше начело на тима от септември 2024 година. Под негово ръководство Бенфика изигра 66 мача, в които записа 49 победи, 9 равенства и 11 загуби.

Бивш футболист на Черно море поведе Карабах към паметен успех срещу Бенфика
Бивш футболист на Черно море поведе Карабах към паметен успех срещу Бенфика

Според португалските медии, фаворит за треньорския пост в португалския гранд е Жозе Моуриньо. Появиха се дори информации, че двете страни вече са постигнали принципна договорка.

Специалния беше освободен от Фенербахче в началото на септември, а любопитното е, че това стана точно след загубата от Бенфика в плейофите за влизане в Шампионската лига.

