  Бенфика
  2. Бенфика
  Първи провал за Бенфика под ръководството на Моуриньо

Първи провал за Бенфика под ръководството на Моуриньо

  • 24 сеп 2025 | 00:17
Първи провал за Бенфика под ръководството на Моуриньо

Бенфика завърши 1:1 срещу непретенциозния Рио Аве в отложен двубой от 1-вия кръг на португалското първенство и остана на трето място в класирането. "Орлите" поведоха в 86-ата минута с попадение на Георгий Судаков, но в добавеното време допуснаха изравнително попадение, което смълча феновете на "Луж".

Днешното равенство дойде още във втория мач на Бенфика под ръководството на Жозе Моуриньо. Специалния дебютира с разгромен успех при визитата на АВС (3:0), но той не беше последван от три точки срещу Рио Аве, който се намира в зоната на изпадащите.

Грандът от Лисабон създаде изобилие от положения и можеше да реши всичко всвоя полза още до почивката, но вратарят на Рио Аве Цезари Мища имаше няколко впечатляващи намеси. В самия край на първото полувреме футболистите на Бенфика поискаха дузпа, но след като ситуацията беше прегледана с помощта на ВАР, реферът реши да не посочва бялата точка.

В 60-ата минута гол на Антонио Силва беше отменен заради нарушение в атака. Натискът на "орлите" все пак даде резултат 86-ата минута, когато Доди Лукебакио намери в наказателното поле Судаков и украинецът вкара гол във втори пореден мач.

Домакините помислиха, че са си свършили работата, но грешаха. В първата от добавените седем минути Андре Луис получи твърде много пространство по десния фланг и с много майсторски изстрел преодоля Анатолий Трубин за крайното 1:1.

Бенфика има 14 точки и заема трето място в класирането. Лидер с пълен актив от 18 точки е Порто, а втори е шампионът Спортинг (Лисабон) с 15.

Снимки: Imago

