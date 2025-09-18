Бенфика и Моуриньо обявиха договора, но има тънка подробност

Жозе Моуриньо вече официално е старши треньор на Бенфика, след като клубът обяви привличането му. Договорът му е за два сезона, но има важна подробност: всяка една от страните може да го прекрати до десет дни след края на настоящата кампания през идното лято.

🦅 Bem-vindo, José Mourinho! — SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025

Моу заменя Бруно Лаже, който беше уволнен след изненадващото поражение с 2:3 от Карабах в Шампионската лига във вторник вечер.

Куриозното е, че наскоро Жозе беше изгонен от Фенербахче точно след отпадане от Бенфика в плейофа за влизане в основната фаза на ШЛ.

“Лисабонските орли” имат само една титла на Португалия в последните шест сезона.

За подписването на контракта и представянето си Специалния пристигна с "Ферари".

José Mourinho has arrived at Benfica to begin his role as the club’s new manager 🇵🇹pic.twitter.com/yIM6GQwcCB — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 18, 2025

За него това е и завръщане в лисабонския клуб, където бе треньор за кратко от септември до декември 2000 г.