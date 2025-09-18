Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Бенфика и Моуриньо обявиха договора, но има тънка подробност

Бенфика и Моуриньо обявиха договора, но има тънка подробност

  • 18 сеп 2025 | 17:51
  • 3035
  • 2
Бенфика и Моуриньо обявиха договора, но има тънка подробност

Жозе Моуриньо вече официално е старши треньор на Бенфика, след като клубът обяви привличането му. Договорът му е за два сезона, но има важна подробност: всяка една от страните може да го прекрати до десет дни след края на настоящата кампания през идното лято.

Моу заменя Бруно Лаже, който беше уволнен след изненадващото поражение с 2:3 от Карабах в Шампионската лига във вторник вечер.

Куриозното е, че наскоро Жозе беше изгонен от Фенербахче точно след отпадане от Бенфика в плейофа за влизане в основната фаза на ШЛ.

“Лисабонските орли” имат само една титла на Португалия в последните шест сезона.

За подписването на контракта и представянето си Специалния пристигна с "Ферари".

За него това е и завръщане в лисабонския клуб, където бе треньор за кратко от септември до декември 2000 г.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ван Дайк: Няма да позволя новите момчета да излязат неподготвени за дербито на Мърсисайд

Ван Дайк: Няма да позволя новите момчета да излязат неподготвени за дербито на Мърсисайд

  • 18 сеп 2025 | 15:59
  • 1690
  • 0
Откриват процеса срещу Раул Асенсио и другите юноши на Реал Мадрид

Откриват процеса срещу Раул Асенсио и другите юноши на Реал Мадрид

  • 18 сеп 2025 | 15:36
  • 1415
  • 9
Шмайхел: Юнайтед привлече грешния вратар

Шмайхел: Юнайтед привлече грешния вратар

  • 18 сеп 2025 | 15:32
  • 3797
  • 0
Капело за приликите между Дел Пиеро и Кенан Йълдъз

Капело за приликите между Дел Пиеро и Кенан Йълдъз

  • 18 сеп 2025 | 15:04
  • 776
  • 0
Започнаха изслушванията по случая "Негреира“, двама бивши президенти на Барселона се явиха пред съда

Започнаха изслушванията по случая "Негреира“, двама бивши президенти на Барселона се явиха пред съда

  • 18 сеп 2025 | 14:52
  • 820
  • 6
Съдиите винаги свирят в полза на Реал Мадрид, смятат бивши национали на Франция

Съдиите винаги свирят в полза на Реал Мадрид, смятат бивши национали на Франция

  • 18 сеп 2025 | 14:15
  • 1245
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Арда 0:0 ЦСКА, "червените" по-активни от "сините"

Арда 0:0 ЦСКА, "червените" по-активни от "сините"

  • 18 сеп 2025 | 18:45
  • 32251
  • 41
ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

  • 18 сеп 2025 | 15:20
  • 25213
  • 35
Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

  • 18 сеп 2025 | 16:20
  • 11620
  • 2
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 407317
  • 13
Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

  • 18 сеп 2025 | 15:18
  • 9611
  • 10
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 12428
  • 1