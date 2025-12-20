Левски обърна ЦСКА в невероятна драма и е на финал на efbet Купа на България

Левски е първият финалист в турнира efbet Купа на България по волейбол за жени, след като надигра ЦСКА драматично с 3:2 (19:25, 25:18, 25:11, 14:25, 18:16) в първия мач за деня в зала "Христо Ботев".

По-късно на игрището ще излязат носителят на трофея Марица (Пловдив) и ЦПВК, които ще излъчат втория финалист.

Волейболистките на ЦСКА дръпнаха в резултата след 4 точки на Ева Каменска. Никол Пейчинова атакува по блокадата за 6:4. Мощна атака на Славина Колева и равенство при 6:6. Технична атака на Никол Окоро изведе ЦСКА напред с 3 точки при 9:6. Радослав Арсов взе прекъсване за Левски. Страхотно “краче” на Елена Коларова - 7:10. Ас на Никол Окоро и 11:7 за ЦСКА. Контраатака на Елена Коларов 12:14. Либерото на ЦСКА Виктория Нинова върна топката със сетни усилия и точка за ЦСКА - 16:12. ЦСКА дръпна с 5 точки при 19:14. Радослав Арсов взе второ прекъсване за Левски. “Червените” дръпнаха с 23:18. Славина Колева би сервис в мрежата и геймбол за ЦСКА при 24:19. Отлична комбинация Полина Нейкова - Никол Пейчинова и “червените” спечелиха първата част с 25:19.

Вицешампионките от Левски започнаха много силно втората част. Силният начален сервис на “сините” даде резултат. + аса на Венеса Радева помогнаха много на Левски да спечели втората част с категорично 25:18.

“Сините” волейболистки поведоха с 3 точки в началото на третата част при 7:4. Мария Златанова атакува успешно за 11:6. Отлична атака в центъра на Елена Коларова и 16:7. Габриела Жекова атакува по блокадата за 18:9. Ас на Габриела Жекова - 20:9. Славина Колева атакува мощно за 23:10. Левски спечели третата част с 25:11.

Волейболистките на ЦСКА поведоха с 3:0 в началото на четвъртата част. Блокада спря атака на Славина Колева и 4:0. Ас на Никол Окоро и 5:0. Вицешампионките от Левски изравниха резултата при 12:12, след като Димана Иванова записа ас. Юлия Иванова взе прекъсване за ЦСКА. Блокада спря атака на Мария Златанова и 14:12 за ЦСКА. Още една блокада и 15:12. Серия от начални удари на Десислава Тодева и 19:12 за ЦСКА. Мария Златанова атакува в аут и ЦСКА спечели четвъртата част с 25:14.

Волейболистките на ЦСКА дръпнаха с 3:0 в началото на тайбрека. Радослав Арсов взе прекъсване за Левски. Великолепна единична блокада на Елена Коларова и 3:4. Мощна атака на Моник Де Жезус по диагонала от зона 4 - 7:4. Двойна блокада спря атака на Славина Колева и “червените” поведоха с 8:5 преди двата тима да сменят игралните полета. Блокада на Венеса Радева спря атака на Никол Окоро и 8:8. Ас на Димана Иванова и Левски поведе с 9:8. Блокада на Ева Каменска и ново равенство при 9:9. Атака в центъра на Венеса Радева и 10:9 за Левски. Атака в центъра на Ева Каменска и 10:10. Мария Златанова атакува в аут и ЦСКА поведе с 11:10. Мощна атака на Габриела Жекова и ново равенство при 12:12. Моник Де Жезус атакува по правата за 13:12 за “червените”. Атака на Моник Де Жезус атакува по диагонала от зона 4 и мачбол за “червените”. Радослав Арсов взе прекъсване за Левски. “Краче” на Елена Коларова и 14:14. Блокада на Венеса Радева спря атака Никол Окоро и мачбол за Левски при 15:14. Хитро пусната топка в задно поле от Никол Пейчинова - 15:15. Славина Колева атакува в дълбочина и втори мачбол за “сините” - 16:15. Пайп на Моник Де Жезус и равенство при 16:16. Блокаут на Мария Златанова и 17:16 за “сините”. Блокаут на Габриела Жекова и Левски спечели тайбрека с 18:16 и мача с 3:2 гейма.

Най-резултатна за успеха бе Габриела Жекова с 19 точки (3 аса, 2 блокади). 15 точки записа Венеса Радева (3 аса, 4 блокади), а с по 15 се отчетоха Славина Колева (1 блокада) и Елена Коларова (2 блокади).

ЛЕВСКИ - ЦСКА 3:2 (19:25, 25:18, 25:11, 14:25, 18:16)

ЛЕВСКИ: Димана Иванова, Габриела Жекова, Славина Колева, Мария Златанова, Елена Коларова, Венеса Радева - Агниеша Адамек-либеро (Вяра Парапунова, Габриела Найденова, Лиана Василева)

Старши треньор: РАДОСЛАВ АРСОВ

ЦСКА: Полина Нейкова, Никол Пейчинова, Никол Окоро, Моник Де Жезус, Ивана Ефремова, Ева Каменска - Виктория Нинова-либеро (Десислава Тодева, Мадлен Митева, Елеонора Самунева, Ивана Петрова)

Старши треньор: ЮЛИЯ ИВАНОВА.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto